Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quarta (19) em dia de virada energética

Sol em Sagitário e tensão entre Mercúrio e Urano movimentam decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:33

A quarta-feira chega com uma energia nada discreta. O Sol já firme em Sagitário estimula ousadia e expansão, enquanto Mercúrio forma um aspecto tenso com Urano, chacoalhando pensamentos, decisões e rotinas. É aquele tipo de dia em que uma notícia inesperada vira a chave, conversas ganham sinceridade obrigatória e ideias surgem do nada.

Esse movimento cósmico pode se refletir em todos os setores: no trabalho, surgem mudanças rápidas; na vida pessoal, verdades vêm à tona; e no campo espiritual, insights ajudam a enxergar o que realmente precisa mudar. Para quem gosta de aproveitar a vibração do céu nas apostas, os números abaixo seguem a energia astrológica deste 19 de novembro, um dia de virada, coragem e atualização interna.

Confira agora a energia do dia para cada signo e os números de sorte:

Áries (21/03 a 20/04)

Números da sorte: 9, 19, 27

Mensagem: Não hesite em descartar o que não faz sentido. A ruptura mental é libertadora.

Touro (21/04 a 20/05)

Números da sorte: 4, 14, 23

Mensagem: Mantenha os olhos abertos para oportunidades financeiras súbitas. A mudança no estável é positiva.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Números da sorte: 5, 13, 25

Mensagem: Inicie a conversa que acelera tudo. Mercúrio está elétrico; use essa energia para buscar a clareza total.



Câncer (21/06 a 21/07)

Números da sorte: 2, 11, 29

Mensagem: Permita que as verdades ocultas venham à superfície. Não reprima memórias ou percepções.



Leão (22/07 a 22/08)

Números da sorte: 1, 19, 31

Mensagem: Abrace a autenticidade e a mudança no círculo social. Não se apegue a alianças que não ressoam mais.



Virgem (23/08 a 22/09)

Números da sorte: 5, 17, 32

Mensagem: Reorganize sem medo de cortar. O chamado profissional é urgente. Seja radical ao reorganizar sua agenda e use a conversa franca para resolver mal-estar e focar nas novas propostas.



Libra (23/09 a 22/10)

Números da sorte: 6, 15, 48

Mensagem: Questione todos os seus horizontes mentais. O céu abre sua mente para novos caminhos. Não hesite em estudar, planejar uma viagem ou adotar uma escolha espiritual que te pareça verdadeira.



Escorpião (23/10 a 21/11)

Números da sorte: 7, 22, 34

Mensagem: Use o momento para ter conversas decisivas em vínculos importantes. Urano mexe em parcerias: seja íntimo ou profissional. A sinceridade profunda leva à resolução, inclusive financeira.



Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 3, 19, 49

Mensagem: Use a força do Sol para encarar a reviravolta nos relacionamentos. Não fuja do encontro ou contrato que está mudando.



Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 8, 10, 40

Mensagem: Não lute contra a virada no trabalho. Entenda que a mudança de rotina, equipe ou direção é uma atualização necessária.



Aquário (21/01 a 19/02)

Números da sorte: 4, 22, 41

Mensagem: Seu regente Urano está abrindo portais. Não deixe que uma ideia brilhante se perca.



Peixes (20/02 a 20/03)

Números da sorte: 7, 12, 39

Mensagem: Permita-se a cura e a tomada de novas decisões internas. As reviravoltas domésticas e as emoções profundas vêm à tona com um propósito. Use o dia para fazer ajustes na casa e na alma.