Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quarta (19) em dia de virada energética

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:33
A quarta-feira chega com uma energia nada discreta. O Sol já firme em Sagitário estimula ousadia e expansão, enquanto Mercúrio forma um aspecto tenso com Urano, chacoalhando pensamentos, decisões e rotinas. É aquele tipo de dia em que uma notícia inesperada vira a chave, conversas ganham sinceridade obrigatória e ideias surgem do nada.
Esse movimento cósmico pode se refletir em todos os setores: no trabalho, surgem mudanças rápidas; na vida pessoal, verdades vêm à tona; e no campo espiritual, insights ajudam a enxergar o que realmente precisa mudar. Para quem gosta de aproveitar a vibração do céu nas apostas, os números abaixo seguem a energia astrológica deste 19 de novembro, um dia de virada, coragem e atualização interna.
Com Urano provocando e Mercúrio evidenciando o que estava escondido, esta quarta-feira não passa em branco. Quem aposta, quem decide e quem muda algo hoje pode perceber os efeitos mais cedo do que imagina.