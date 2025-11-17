Acesse sua conta
Mercúrio retrógrado traz dinheiro e prosperidade para 3 signos esta semana

O fenômeno conturbado não será de todo ruim, trazendo coisas boas para alguns

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:56

Signos e felicidade
Signos e prosperidade Crédito: Reprodução

Mesmo sendo conhecido por causar problemas e confusão, o Mercúrio retrógrado de novembro de 2025 também trará boas oportunidades para alguns signos, de acordo com previsões dos astrólogos. A passagem por Sagitário vai favorecer à racionalidade e planos estratégicos, o que vai significar crescimento financeiro, autoconfiança e prosperidade para 3 signos. 

Segundo os astrólogos, o posicionamento em Sagitário incentiva a clareza mental e o aprendizado com experiências passadas. Por isso, agora é um momento de reavaliar projetos e alinhar metas antes de agir para que essa energia pode ser aproveitada. 

Veja quais signos serão mais beneficiados com esse trânsito astrológico:

Virgem: o planeta regente do signo está em destaque, ajudando a resolver pendências financeiras e clarear ideias sobre investimentos e novos projetos.

Capricórnio: pode ganhar estabilidade emocional e oportunidades de parcerias profissionais duradouras.

Leão: atrai atenção e boas conexões amorosas, especialmente quando confia mais em si e nas próprias intenções.

Como reverter a energia retrógrada?

Para transformar o Mercúrio retrógrado em aliado, o segredo é não agir por impulso. Será necessária, paciência para rever contratos, repensar rotas e manter o foco em objetivos concretos para resultados mais consistentes. A fase deve ser usada com cautela, se observando os sinais do cotidiano para identificar boas oportunidades.

