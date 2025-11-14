VIRADA PROFISSIONAL

Benção à vista: 3 signos vão receber um aumento ainda em 2025

Antes do final do ano, o reconhecimento profissional vai chegar em forma de dinheiro

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:30

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock

Surpresas boas no campo profissional estarão à vista para 3 signos do zodíaco. De acordo com previsões, os planetas estarão trazendo energias fortes para o trabalho, o que vai resultar em um aumento ou promoção para eles. Finalmente a oportunidade tão desejada dentro da empresa poderá chegar ou mesmo um reconhecimento pelo seu trabalho naquele cargo, que será digno de uma recompensa com um maior salário mensal.

Veja os 3 signos que podem receber aumento ou promoção ainda este ano de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Gêmeos

Gêmeos abre o mês com Vênus brilhando em um dos setores mais positivos do mapa, o que já traz charme, boa comunicação e facilidade para mostrar seus talentos. Além disso, Júpiter segue ativo na Casa do Dinheiro até o dia 11, o que favorece melhorias salariais, bônus e até propostas mais vantajosas. Assim, se anda entregando resultados e mostrando organização, coisa que o céu está ajudando muito, existe forte chance de receber uma recompensa ainda neste ano.

Câncer

Câncer passa o mês com Marte e, depois, o Sol ativando a Casa do Trabalho, o que aumenta energia, foco e produtividade. Além disso, você tende a chamar atenção natural dos chefes graças ao astral otimista e criativo.Assim, uma promoção ou um convite inesperado pode vir de forma rápida, especialmente porque a 5ª Casa traz boas surpresas e intuição afiada. Se já vinha se dedicando, agora o universo dá aquele empurrãozinho final.

Capricórnio