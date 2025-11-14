ASTROLOGIA

3 signos entram em um novo ciclo e começam a viver o lado bom da vida a partir desta sexta-feira (14 de novembro)

A energia muda e traz oportunidades, clareza e autoconfiança

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:00

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Depois desta sexta-feira, dia 14 de novembro, um novo capítulo começa para três signos que finalmente deixam o peso do passado para trás. Obstáculos perdem força, decisões ganham clareza e a sensação é de um recomeço merecido. O universo favorece quem se manteve firme durante os momentos de incerteza e agora está pronto para colher os frutos. Esses três signos entram em uma fase de crescimento, confiança e boas surpresas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A energia muda completamente para você, e a autoconfiança volta com força. Tudo o que parecia difícil agora flui com naturalidade. Suas recentes escolhas se mostram certas, e o impulso para agir cresce junto com a clareza de propósito. É hora de acreditar na sua capacidade de conquistar o que deseja.

Dica cósmica: Confie na sua intuição e aja com coragem; o que você quer já está a caminho.

Características de Áries 1 de 7

Câncer: Um período de renovação emocional começa, trazendo paz e fechamento de ciclos antigos. Você aprende a confiar mais na própria sensibilidade e percebe que simplicidade e leveza são as verdadeiras formas de sucesso. O que antes era confusão agora se transforma em tranquilidade e estabilidade interior.

Dica cósmica: Soltar o que já cumpriu seu papel abre espaço para o novo florescer.

Características de Câncer 1 de 7

Sagitário: A esperança volta com tudo, e com ela, novas oportunidades ganham força. O que estava parado começa a se mover, e a sensação é de finalmente reencontrar o ritmo da vida. Sua energia está magnética, e o universo responde à sua disposição para crescer.

Dica cósmica: Acredite novamente na sorte, ela nunca foi embora, só esperava o seu retorno à confiança.