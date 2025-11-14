Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os 12 signos recebem hoje (14 de novembro) sinais poderosos de renovação, cura e recomeço

O universo traz um dia de clareza emocional, viradas internas e decisões que pedem coragem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 02:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, o universo convida todos os signos a agir com mais consciência, calma e presença. É um dia que valoriza o silêncio, a escuta interior e a clareza emocional. As respostas aparecem quando há espaço para senti-las, não quando se tenta forçá-las. Em vez de pressa, o momento pede pausa; em vez de resistência, aceitação. Veja o que cada signo pode aprender com a energia deste dia. A previsão é do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Imagem - 3 signos voltam a sentir um amor que parecia impossível a partir de hoje (13 de novembro)

3 signos voltam a sentir um amor que parecia impossível a partir de hoje (13 de novembro)

Imagem - 4 signos vão ser surpreendidos por um ex ainda neste mês de novembro

4 signos vão ser surpreendidos por um ex ainda neste mês de novembro

Áries: Hoje, sua força está no silêncio. Nem toda provocação merece resposta, e, às vezes, não reagir é o gesto mais sábio. Sua calma será sua melhor defesa.

Dica cósmica: O poder não está em responder, mas em escolher quando vale a pena falar.

Touro: O dia pede desapego. Há algo que já cumpriu seu papel e está pesando mais do que somando. Soltar não é fraqueza, é libertação.

Dica cósmica: Encerrar ciclos é um ato de coragem; abrir espaço é um convite para o novo entrar.

Gêmeos: As respostas que você busca estão dentro de você. Hoje, pratique ouvir a própria sabedoria antes de procurar conselhos externos.

Dica cósmica: Confie no que já sabe, sua voz interior é mais precisa do que imagina.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer: A energia de hoje traz aconchego e clareza. Você perceberá quem realmente faz seu coração ficar em paz. Fique perto dessas pessoas.

Dica cósmica: A alma reconhece o que é leve. Siga onde há calma, não explicações.

Leão: É tempo de liberar o que já não te inspira. Mudanças podem assustar, mas o novo precisa de espaço para florescer.

Dica cósmica: Quando você solta o que é pequeno, o que é grande finalmente chega.

Virgem: Hoje, nem toda oportunidade será certa, e tudo bem. Reflita antes de agir e escolha o que estiver alinhado com seus valores, não com a pressa.

Dica cósmica: Nem tudo o que é fácil é bom. O que é verdadeiro pede consciência.

Libra: Tire o peso da obrigação e abrace o descanso. A pausa de hoje não é perda de tempo, é preparação para o que vem.

Dica cósmica: O equilíbrio nasce no intervalo entre uma respiração e outra.

Escorpião: Comece o dia devagar. A pressa pode atrapalhar o fluxo natural das coisas. O ritmo certo hoje é o da respiração - profundo e constante.

Dica cósmica: A suavidade é uma forma de poder quando nasce da consciência.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Sagitário: Nem toda conquista precisa ser anunciada. Há vitórias silenciosas que valem mais do que aplausos.

Dica cósmica: Celebre em silêncio o que o mundo ainda não viu, é assim que a sorte cresce.

Capricórnio: Hoje, troque perfeição por progresso. O importante é seguir, mesmo que aos poucos. A constância é sua maior força.

Dica cósmica: Avançar meio passo ainda é avançar. A vitória está na persistência.

Aquário: Um pequeno ajuste de pensamento pode transformar o dia. Olhe os problemas de outro ângulo; a resposta está na flexibilidade.

Dica cósmica: A mente aberta é um portal para soluções que o controle não enxerga.

Peixes: Hoje pede continuidade, não novidade. Foque no que já começou e dê seu melhor. A disciplina é o elo entre o sonho e o resultado.

Dica cósmica: Fazer o simples com amor é o gesto mais espiritual que existe.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - ‘Outras Palavras’: Alinne Rosa celebra a leveza e a força da Bahia em novo single

‘Outras Palavras’: Alinne Rosa celebra a leveza e a força da Bahia em novo single
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece

MAIS LIDAS

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
01

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Imagem - PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos
02

PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
03

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes