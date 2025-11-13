ASTROLOGIA

3 signos voltam a sentir um amor que parecia impossível a partir de hoje (13 de novembro)

Energia dessa quinta-feira traz de volta o calor, o afeto e a sensação de ser verdadeiramente amado

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta quinta-feira, dia 13 de novembro, o amor volta a ser o centro de tudo para alguns signos. O clima do dia desperta sentimentos sinceros, gestos de carinho e reconexões emocionais. É como se o universo abrisse uma nova chance de sentir aquele amor calmo e verdadeiro; o tipo que aquece o coração e devolve a fé nas relações. Três signos, em especial, vão redescobrir o que é ser amado e amar de volta, de forma leve, espontânea e intensa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

O amor chega de maneira simples e verdadeira, Áries. O clima do dia suaviza seu ritmo e faz você perceber que não precisa lutar o tempo todo. Risadas e trocas de carinho surgem com naturalidade, e o coração se abre sem resistência. A energia que te envolve agora te lembra que alegria não se força, ela acontece quando você permite. Amigos, parceiros e pessoas queridas trazem um sentimento de leveza e de pertencimento. Aproveite esse momento de reconexão com quem faz bem à sua alma.

Dica cósmica: abra espaço para o amor entrar sem pressa, ele vem para ficar.

Características de Áries 1 de 7

Câncer

O dia desperta em você uma sensação de paz emocional, Câncer. Depois de tanto tempo tentando equilibrar sentimentos, agora tudo parece se encaixar. Pessoas próximas demonstram carinho e apoio de forma genuína, e isso te faz sentir protegido e amado. A energia que te cerca traz aconchego, cura e ternura. Há uma troca sincera, quase silenciosa, que diz tudo o que o coração precisa ouvir. É como se o universo te lembrasse que o amor floresce quando há segurança e cuidado.

Dica cósmica: valorize quem te traz calma; esse é o amor que vale a pena.

Características de Câncer 1 de 7

Leão

Leão, a vida volta a brilhar aos seus olhos. O dia reacende sua luz interior e desperta o desejo de se conectar com alegria, afeto e paixão. Você recebe gestos de carinho, reconhecimento e talvez até uma declaração inesperada. Esse é o momento de deixar que o amor flua sem medo. Tudo conspira para reacender o entusiasmo e a confiança no que sente. É hora de lembrar o quanto sua presença ilumina quem está por perto.

Dica cósmica: o amor retribui quando você se permite ser visto de verdade.