Cor e número da sorte de hoje: veja como atrair mudanças importantes na carreira

Giuliana Mancini
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:00
O dia de hoje, quinta-feira, 13 de novembro, chega com energia voltada à carreira e às mudanças profissionais. É um bom momento para quem deseja rever caminhos, investir em novos aprendizados e se abrir para oportunidades que antes pareciam arriscadas. A estabilidade virá para quem agir com clareza, paciência e realismo. Veja abaixo a cor e o número da sorte de cada signo para hoje. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje pede paciência para lidar com pessoas no trabalho e harmonia nas decisões financeiras. Aproveite o momento para fortalecer a saúde e cultivar equilíbrio em casa.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Touro: Transformações na carreira estão no ar, e aceitar o novo pode abrir portas valiosas. Evite pressa em assuntos de dinheiro e seja estratégico.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Gêmeos: A estabilidade financeira cresce se você mantiver disciplina. O trabalho ganha ritmo, e um conselho de alguém mais experiente pode render bons frutos.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 18
Câncer: Organização é a palavra-chave. No trabalho, mantenha o foco e não se perca em detalhes. A harmonia familiar depende de conversas honestas.
Cor da sorte: Azul-escuro
Número da sorte: 11
Leão: Um dia favorável para destacar talentos e assumir responsabilidades. Resolva pendências financeiras e pratique atividades que recarreguem a energia.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 6
Virgem: Treinamentos e aprendizados podem gerar crescimento profissional a médio prazo. Planeje bem as finanças e confie no seu senso prático.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 4
Libra: O trabalho exige estratégia e foco, mas o resultado será sólido. Controle gastos e aproveite momentos de calma com a família.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 5
Escorpião: Há indícios de avanço na carreira, algo importante pode se desenhar se você mantiver constância. Evite dispersar energia em tarefas menores.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 3
Sagitário: O progresso vem aos poucos, mas é estável. Evite exageros e mantenha o foco no que realmente importa para sua evolução profissional.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 7
Capricórnio: O dia pede calma com prazos e cobranças. Mesmo com desafios, você poderá resolver pendências financeiras com praticidade.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 22
Aquário: Mudanças no trabalho podem gerar dúvidas, mas em breve tudo fará sentido. Seja cauteloso com gastos e evite discussões em família.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 8
Peixes: Foque em planejamento e seja claro em acordos profissionais ou imobiliários. Relações familiares pedem gestos simples de afeto.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1