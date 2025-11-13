Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:01
O dia de hoje, quinta-feira, 13 de novembro chega com revelações e percepções intensas. O universo envia mensagens que pedem escuta atenta e coragem para aceitar verdades antes ignoradas. Nem sempre o que surge é confortável, mas é necessário para seguir em frente com mais leveza e consciência. Quatro signos, em especial, receberão recados diretos e transformadores. A previsão é do site "Your Tango".
Touro: Uma conversa simples pode tocar em algo profundo e despertar lembranças ou verdades há muito guardadas. O que antes parecia confuso agora começa a fazer sentido, trazendo entendimento e alívio.
Dica cósmica: Ouça o que o silêncio das entrelinhas quer dizer; há sabedoria nas palavras não ditas.
Leão: Hoje é o momento ideal para se expressar com clareza e colocar as coisas no lugar. Uma conversa franca pode encerrar mal-entendidos e fortalecer laços. Ao ser honesto, você mostra sua verdadeira força.
Dica cósmica: Dizer o que sente não é fraqueza - é a chave que abre portas antes trancadas.
Libra: A mensagem do universo vem através da reflexão. Um pensamento inesperado pode revelar o motivo de um desconforto antigo. Olhar para dentro será libertador e trará equilíbrio emocional.
Dica cósmica: A paz que você procura começa na compreensão de si mesmo.
Escorpião: Uma revelação poderosa pode mudar completamente sua forma de enxergar alguém ou algo. Intuições se confirmam e, com isso, surge uma nova liberdade interior. É tempo de confiar no que você sente.
Dica cósmica: Quando algo se revela, não resista - o que vem à tona agora é para o seu crescimento.
