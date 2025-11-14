ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece

Seja o primeiro a acreditar em você

Fernanda Varela

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 00:30

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (14 de novembro) traz um chamado para fortalecer a autoconfiança. Os anjos da guarda revelam que a insegurança tem sido o verdadeiro obstáculo para alguns planos saírem do papel. Quando você duvida da própria capacidade, o mundo capta essa energia e devolve a hesitação. É hora de parar de buscar validação externa e começar a se apoiar nas próprias forças. Acreditar em si é o primeiro passo para que os outros também acreditem.

Gêmeos

Você espera reconhecimento, mas tem deixado de enxergar o próprio valor. O dia pede que você olhe para suas conquistas com mais generosidade e pare de se comparar. Quando sua fé em si renasce, tudo ao redor começa a se alinhar.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Sagitário

Você inspira muitas pessoas, mas anda esquecendo de se inspirar em si mesmo. A dúvida sobre o futuro e o medo de errar têm te travado. Hoje, o anjo te lembra: a confiança é a faísca que reacende o fogo dos seus sonhos. Antes de pedir apoio, apoie-se.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5