Carta do Baralho Cigano desta sexta (14 de novembro) é O Anel: dia de compromissos, alianças e confiança renovada

Fernanda Varela
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 00:15
A carta do Anel, número 25 do baralho cigano, anuncia uma sexta-feira marcada por parcerias e acordos que fortalecem laços. Ela representa compromisso, fidelidade e a importância de manter a palavra. É o tipo de energia que favorece relações sólidas, tanto no amor quanto no trabalho.
Baralho cigano
O Anel fala sobre reciprocidade e continuidade. No amor, traz união, reencontros e gestos que reafirmam sentimentos. Para quem está só, indica a chegada de alguém que desperta confiança e estabilidade. No trabalho, simboliza parcerias produtivas, contratos bem-sucedidos e promessas que começam a se concretizar.
Espiritualmente, essa carta lembra que tudo o que é construído com verdade dura mais. Ela convida a refletir sobre o valor dos vínculos e sobre o quanto é importante se comprometer com o que realmente importa.
Conselho do dia: honre suas palavras e seus laços. O Anel ensina que relacionamentos firmes e sinceros são o maior símbolo de prosperidade.