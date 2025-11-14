Acesse sua conta
4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Enquanto todos reclamam do caos, esses signos vão prosperar e sentir a sorte mudar de lado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Mercúrio está retrógrado até 29 de novembro e, embora esse período seja conhecido por atrasos, confusões e reencontros inesperados, há quem consiga virar o jogo a seu favor. Desta vez, quatro signos entram em uma fase de revisões poderosas, e o universo parece estar conspirando para que tudo o que foi perdido seja reencontrado.

Velhas conversas voltam, amores se reaproximam e a sorte se move de forma inesperada. É o tipo de trama que parece saída de um filme, mas é só a vida mostrando que até o retrógrado pode ser um recomeço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Você andava se sentindo sem direção, Áries, mas agora o caminho começa a se abrir de novo. Mercúrio retrógrado te coloca cara a cara com algo que você vinha evitando: um desejo antigo, um projeto esquecido ou até uma conversa que pode mudar tudo. Sua mente está mais afiada e sua intuição, mais forte do que nunca. Aproveite esse momento para revisar planos, reler mensagens e perceber o quanto você amadureceu. O que antes era confusão, agora é clareza.

Dica cósmica: o universo está te dando uma segunda chance, use com sabedoria.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão

O passado volta, mas desta vez para curar, Leão. Você entra em uma fase emocional intensa, onde lembranças e pessoas podem ressurgir, não para te prender, mas para libertar. É um período de perdão, reconciliação e entendimento. A energia de Mercúrio retrógrado te ajuda a enxergar suas relações com mais ternura e menos orgulho. Há bênçãos chegando de lugares que você nem esperava, principalmente no campo familiar e emocional.

Dica cósmica: olhe para o passado com carinho, não com culpa.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Escorpião

Para você, Escorpião, esse Mercúrio retrógrado é um presente disfarçado. Tudo o que parecia travado começa a fluir, especialmente nos assuntos do coração. É tempo de revisitar sentimentos, de conversar sobre o que ficou pendente e de abrir o peito com coragem. O universo te dá a chance de reescrever uma história, talvez com alguém que nunca saiu dos seus pensamentos. É um período intenso, mas também libertador.

Dica cósmica: não tenha medo de sentir de novo, é assim que a cura começa.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Sagitário

Esse Mercúrio retrógrado vem para te reconectar com quem você realmente é, Sagitário. Há uma clareza nova surgindo, mesmo em meio ao caos. É um chamado para abandonar máscaras e falar sua verdade, sem medo. Mudanças internas profundas estão em curso, e elas vão te deixar mais leve, mais autêntico e, curiosamente, mais sortudo. O que parecia confuso agora faz sentido, e as oportunidades voltam a aparecer.

Dica cósmica: a honestidade será sua bússola, siga por ela.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Escorpião Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

