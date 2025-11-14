ASTROLOGIA

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Enquanto todos reclamam do caos, esses signos vão prosperar e sentir a sorte mudar de lado

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Mercúrio está retrógrado até 29 de novembro e, embora esse período seja conhecido por atrasos, confusões e reencontros inesperados, há quem consiga virar o jogo a seu favor. Desta vez, quatro signos entram em uma fase de revisões poderosas, e o universo parece estar conspirando para que tudo o que foi perdido seja reencontrado.

Velhas conversas voltam, amores se reaproximam e a sorte se move de forma inesperada. É o tipo de trama que parece saída de um filme, mas é só a vida mostrando que até o retrógrado pode ser um recomeço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Você andava se sentindo sem direção, Áries, mas agora o caminho começa a se abrir de novo. Mercúrio retrógrado te coloca cara a cara com algo que você vinha evitando: um desejo antigo, um projeto esquecido ou até uma conversa que pode mudar tudo. Sua mente está mais afiada e sua intuição, mais forte do que nunca. Aproveite esse momento para revisar planos, reler mensagens e perceber o quanto você amadureceu. O que antes era confusão, agora é clareza.

Dica cósmica: o universo está te dando uma segunda chance, use com sabedoria.

Leão

O passado volta, mas desta vez para curar, Leão. Você entra em uma fase emocional intensa, onde lembranças e pessoas podem ressurgir, não para te prender, mas para libertar. É um período de perdão, reconciliação e entendimento. A energia de Mercúrio retrógrado te ajuda a enxergar suas relações com mais ternura e menos orgulho. Há bênçãos chegando de lugares que você nem esperava, principalmente no campo familiar e emocional.

Dica cósmica: olhe para o passado com carinho, não com culpa.

Escorpião

Para você, Escorpião, esse Mercúrio retrógrado é um presente disfarçado. Tudo o que parecia travado começa a fluir, especialmente nos assuntos do coração. É tempo de revisitar sentimentos, de conversar sobre o que ficou pendente e de abrir o peito com coragem. O universo te dá a chance de reescrever uma história, talvez com alguém que nunca saiu dos seus pensamentos. É um período intenso, mas também libertador.

Dica cósmica: não tenha medo de sentir de novo, é assim que a cura começa.

Sagitário

Esse Mercúrio retrógrado vem para te reconectar com quem você realmente é, Sagitário. Há uma clareza nova surgindo, mesmo em meio ao caos. É um chamado para abandonar máscaras e falar sua verdade, sem medo. Mudanças internas profundas estão em curso, e elas vão te deixar mais leve, mais autêntico e, curiosamente, mais sortudo. O que parecia confuso agora faz sentido, e as oportunidades voltam a aparecer.

Dica cósmica: a honestidade será sua bússola, siga por ela.