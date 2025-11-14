Cor e número da sorte desta sexta-feira (14 de novembro) atraem um dia de coragem e boas surpresas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:00
O clima desta sexta-feira, dia 14 de novembro, favorece viradas de rota e recomeços. Situações que pareciam emperradas ganham fluidez e novas soluções surgem de forma inesperada. É um dia bom para agir com confiança, retomar conversas e acreditar na força das próprias intenções.
Áries: Um desafio profissional pode abrir portas maiores do que imagina. Mostre iniciativa e entusiasmo.
Cor da sorte: Coral
Número da sorte: 12
Touro: Um reencontro ou mensagem traz novas perspectivas. A sorte está ligada a conexões sinceras.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 9
Veja como é cada signo
Gêmeos: Ideias criativas ganham destaque. Você atrai apoio quando fala com clareza.
Cor da sorte: Azul turquesa
Número da sorte: 14
Câncer: Emoções ficam mais leves e o ambiente familiar favorece reconciliações.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 6
Leão: O dia estimula ações ousadas, e o retorno vem rápido. Um convite inesperado pode surpreender.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 21
Virgem: Organização e foco geram resultados. Você percebe que persistir valeu a pena.
Cor da sorte: Terracota
Número da sorte: 10
As 3 qualidades de cada signo
Libra: Um novo ciclo de autoestima começa. Planos pessoais ganham força com apoio de quem acredita em você.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 2
Escorpião: A sexta traz energia magnética e poder de decisão. Avance sem medo.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 19
Sagitário: Oportunidades chegam por meio de contatos distantes. Fale do que deseja com confiança.
Cor da sorte: Azul cobalto
Número da sorte: 7
Capricórnio: Esforços recentes começam a render frutos concretos. O momento pede celebração moderada.
Cor da sorte: Cinza pérola
Número da sorte: 8
Aquário: Uma conversa franca renova a confiança em um vínculo importante.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 5
Peixes: O trabalho ganha ritmo e há chance de boas notícias financeiras.
Cor da sorte: Verde-água
Número da sorte: 17