Cor e número da sorte desta sexta-feira (14 de novembro) atraem um dia de coragem e boas surpresas

Energia de hoje estimula mudanças, reencontros e decisões que movimentam a vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O clima desta sexta-feira, dia 14 de novembro, favorece viradas de rota e recomeços. Situações que pareciam emperradas ganham fluidez e novas soluções surgem de forma inesperada. É um dia bom para agir com confiança, retomar conversas e acreditar na força das próprias intenções.

Áries: Um desafio profissional pode abrir portas maiores do que imagina. Mostre iniciativa e entusiasmo.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 12

Touro: Um reencontro ou mensagem traz novas perspectivas. A sorte está ligada a conexões sinceras.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 9

Libra: Um novo ciclo de autoestima começa. Planos pessoais ganham força com apoio de quem acredita em você.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 2

Escorpião: A sexta traz energia magnética e poder de decisão. Avance sem medo.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 19

Sagitário: Oportunidades chegam por meio de contatos distantes. Fale do que deseja com confiança.

Cor da sorte: Azul cobalto

Número da sorte: 7

Capricórnio: Esforços recentes começam a render frutos concretos. O momento pede celebração moderada.

Cor da sorte: Cinza pérola

Número da sorte: 8

Aquário: Uma conversa franca renova a confiança em um vínculo importante.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 5

Peixes: O trabalho ganha ritmo e há chance de boas notícias financeiras.

Cor da sorte: Verde-água

Número da sorte: 17

