Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Mudanças repentinas podem causar estranhamento, mas são exatamente o que abre espaço para o novo florescer

Fernanda Varela

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

O Anjo da Virada chega nesta sexta-feira (14) trazendo energia de movimento e encerramento de ciclos. Ele atua quando a vida precisa sair da estagnação e empurrar o destino em outra direção. Mudanças repentinas podem causar estranhamento, mas são exatamente o que abre espaço para o novo florescer.

Gêmeos

A mudança chega de forma inesperada, e o que parecia estável pode se transformar rapidamente. Pode ser um convite, uma oportunidade ou até um rompimento que redefine caminhos. O Anjo da Virada pede que você confie no processo e não tente controlar o que o universo já decidiu mover.

Libra

Uma guinada emocional ou profissional pode virar sua vida de cabeça para baixo, mas no fundo você já sentia que esse momento estava próximo. O anjo traz coragem para romper amarras e escolher o que realmente faz sentido. Mudanças que parecem difíceis agora se revelarão libertadoras em breve.

Aquário

A energia da virada é total para Aquário. Expectativas antigas se desfazem, abrindo espaço para um novo propósito de vida. Pode ser uma mudança de cidade, trabalho ou planos pessoais que redefinem tudo. O anjo pede desapego e confiança, lembrando que às vezes é preciso perder o rumo para encontrar o caminho certo.

