PREVISÃO DOS ASTROS

3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

O amor estará no ar para alguns de acordo com previsões do astrólogos

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:05

Signos no amor Crédito: Reprodução

Os astros prometem uma semana movimentada no amor! De acordo com previsões, os céus vão despertar o desejo e aumentar a coragem de alguns para se aproximar de alguém novo. Mesmo quem se acha imune a uma paixão avassaladora e inesperada poderá ser surpreendido por um encontro mais do que especial.

O momento promete encontros que serão obra do destino e conexões intensas que parecem mesmo terem saído de um filme, deixando a mente anestesiada e a espinha arrepiada de tanta paixão.

Os signos no amor 1 de 12

Veja quais os 3 signos que vão viver uma grande paixão esta semana de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Em primeiro lugar, a semana promete viradas intensas no campo amoroso! Seu magnetismo está em alta, e a coragem típica do seu signo vai te colocar frente a frente com alguém que pode mexer profundamente com você. Além disso, uma paixão repentina pode surgir em ambientes do dia a dia e o fogo vai acender rápido!

Gêmeos

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Os astros movimentam seus contatos e deixam o clima leve e cheio de possibilidades. Desse modo, uma paixão inesperada pode surgir em uma conversa casual ou nas redes sociais. A dica é se permitir, sem racionalizar demais: o coração pode saber mais que a mente.

Leão

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6