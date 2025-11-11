Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

O amor estará no ar para alguns de acordo com previsões do astrólogos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:05

Signos no amor
Signos no amor Crédito: Reprodução

Os astros prometem uma semana movimentada no amor! De acordo com previsões, os céus vão despertar o desejo e aumentar a coragem de alguns para se aproximar de alguém novo. Mesmo quem se acha imune a uma paixão avassaladora e inesperada poderá ser surpreendido por um encontro mais do que especial. 

O momento promete encontros que serão obra do destino e conexões intensas que parecem mesmo terem saído de um filme, deixando a mente anestesiada e a espinha arrepiada de tanta paixão. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

LEIA MAIS

Riqueza, amor ardente e muita sorte: 3 signos serão agraciados por uma onda de bênçãos a partir deste sábado (8 de novembro)

Sorte dobrada e caminhos abertos: 4 signos terão surpresas boas no amor e no trabalho hoje (7 de novembro)

Amor profundo transforma a vida de 5 signos nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

Tarot desta sexta-feira (7 de novembro) indica amor, sucesso e ganhos inesperados para os signos

O amor desperta com força e transforma a vida de 4 signos a partir desta quinta-feira (6 de novembro)

Veja quais os 3 signos que vão viver uma grande paixão esta semana de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Áries

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Em primeiro lugar, a semana promete viradas intensas no campo amoroso! Seu magnetismo está em alta, e a coragem típica do seu signo vai te colocar frente a frente com alguém que pode mexer profundamente com você. Além disso, uma paixão repentina pode surgir em ambientes do dia a dia e o fogo vai acender rápido!

Gêmeos

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Os astros movimentam seus contatos e deixam o clima leve e cheio de possibilidades. Desse modo, uma paixão inesperada pode surgir em uma conversa casual ou nas redes sociais. A dica é se permitir, sem racionalizar demais: o coração pode saber mais que a mente.

Leão

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

O Sol destaca sua presença e Vênus te deixa irresistível! Uma pessoa pode se encantar pela sua energia e confiança e esse encontro pode vir de onde você menos espera. Então, deixe o orgulho de lado e abrace a chance de viver algo novo e intenso.

Leia mais

Imagem - Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

Tags:

Amor Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Mudanças no metabolismo e humor: os efeitos reais de tirar a carne do cardápio

Mudanças no metabolismo e humor: os efeitos reais de tirar a carne do cardápio
Imagem - Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

MAIS LIDAS

Imagem - Como o simples hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa pode salvar a vida de sua família
01

Como o simples hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa pode salvar a vida de sua família

Imagem - Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'
02

Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Imagem - Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura
03

Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura

Imagem - Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe
04

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe