ASTROLOGIA

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

O universo pede atenção aos detalhes e abertura para o novo

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:48

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos Crédito: Divulgação

O conselho do dia chega como um convite para desacelerar e ouvir a própria intuição. Às vezes, o que parece um simples gesto ou uma escolha qualquer é justamente o ponto de virada que muda todo o rumo das coisas. O universo pede atenção aos detalhes e abertura para o novo.

Touro, confie mais em si mesmo e menos na opinião dos outros. Nem toda crítica é válida e nem todo elogio é sincero. O importante é se manter fiel ao que faz sentido para você.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão, evite reagir de imediato. Hoje, a sabedoria está em observar antes de responder. Sua força não está em vencer discussões, mas em escolher onde realmente vale gastar energia.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Peixes, o dia traz uma chance de se reconectar com algo que você deixou de lado. Pode ser um sonho, um projeto ou até uma amizade. Reacender o que é verdadeiro vai trazer leveza e propósito.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5