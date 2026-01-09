Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo ciclo amoroso: Lua em Virgem traz maturidade e fortalece os laços de 4 signos hoje (9 de janeiro)

O encontro entre Lua em Virgem e Sol em Capricórnio elimina as ilusões e exige atitudes reais no amor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:20

Amor, reencontro, signos
Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira traz um clima mais racional para os relacionamentos. A Lua em Virgem elimina ilusões e o Sol em Capricórnio reforça a importância do compromisso. Relações frágeis sentem o peso; relações sólidas se fortalecem.

Leia mais

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (9) podem render uma surpresa

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (9) podem render uma surpresa

Imagem - Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Previsão do amor para os signos:

Áries: demonstre com atitudes

Touro: segurança emocional em alta

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Gêmeos: diálogo sincero resolve

Câncer: conversas profundas

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Leão: valorize a presença

Virgem: magnetismo discreto

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: intimidade silenciosa

Escorpião: cumplicidade

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Sagitário: alinhar planos

Capricórnio: amor com propósito

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A sorte muda de lado, e Leão, Escorpião e mais 2 signos entram em uma fase de abundância poderosa a partir de hoje (9 de janeiro)

O que acontece a partir de hoje (9 de janeiro) faz 3 signos sentirem o amor de um jeito completamente diferente

Cor e número da sorte desta quinta-feira (9 de janeiro) revelam ajustes financeiros e decisões práticas para os signos

O que acontece depois de hoje (9 de janeiro) redefine escolhas importantes: 3 signos sentem o impacto e enxergam um novo caminho

Dia 9 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Aquário: cura emocional

Peixes: compromisso real

Leia mais

Imagem - BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

Imagem - Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Imagem - Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Saiba quem é Lucas Almeida, repórter do BBB que representa o Nordeste na Casa de Vidro

Saiba quem é Lucas Almeida, repórter do BBB que representa o Nordeste na Casa de Vidro
Imagem - Tiro, prisão e conversa emocionante: confira os desfechos do último capítulo de ‘Dona de Mim’

Tiro, prisão e conversa emocionante: confira os desfechos do último capítulo de ‘Dona de Mim’
Imagem - Último capítulo: confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta sexta-feira (9 de janeiro)

Último capítulo: confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta sexta-feira (9 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)
03

Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)

Imagem - Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)
04

Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)