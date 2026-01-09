Novo ciclo amoroso: Lua em Virgem traz maturidade e fortalece os laços de 4 signos hoje (9 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:20
A sexta-feira traz um clima mais racional para os relacionamentos. A Lua em Virgem elimina ilusões e o Sol em Capricórnio reforça a importância do compromisso. Relações frágeis sentem o peso; relações sólidas se fortalecem.
Áries: demonstre com atitudes
Touro: segurança emocional em alta
Gêmeos: diálogo sincero resolve
Câncer: conversas profundas
Leão: valorize a presença
Virgem: magnetismo discreto
Libra: intimidade silenciosa
Escorpião: cumplicidade
Sagitário: alinhar planos
Capricórnio: amor com propósito
Aquário: cura emocional
Peixes: compromisso real