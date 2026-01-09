ASTROLOGIA

Novo ciclo amoroso: Lua em Virgem traz maturidade e fortalece os laços de 4 signos hoje (9 de janeiro)

O encontro entre Lua em Virgem e Sol em Capricórnio elimina as ilusões e exige atitudes reais no amor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:20

Amor, reencontro, signos Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira traz um clima mais racional para os relacionamentos. A Lua em Virgem elimina ilusões e o Sol em Capricórnio reforça a importância do compromisso. Relações frágeis sentem o peso; relações sólidas se fortalecem.

Previsão do amor para os signos:

Áries: demonstre com atitudes

Touro: segurança emocional em alta

Gêmeos: diálogo sincero resolve

Câncer: conversas profundas

Leão: valorize a presença

Virgem: magnetismo discreto

Libra: intimidade silenciosa

Escorpião: cumplicidade

Sagitário: alinhar planos

Capricórnio: amor com propósito

Aquário: cura emocional