ASTROLOGIA

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

O famoso portal 11/11 marca o início de uma fase de prosperidade e boas notícias para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

O 11/11 é conhecido como um portal de sorte e renovação - e desta vez, três signos sentirão isso de forma intensa. A partir dessa data, tudo começa a fluir: conversas se desenrolam com facilidade, oportunidades aparecem no momento certo e a sensação é de que o universo está, finalmente, abrindo o caminho. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Seu brilho natural volta com tudo, Gêmeos. Você volta a se comunicar com leveza e percebe que as coisas começam a se encaixar sem esforço. Uma conversa importante pode abrir portas e trazer aquele empurrão que faltava para mudar o rumo de algo importante.

Dica cósmica: fale o que pensa - sua voz é o seu maior poder hoje.

Leão

O dia 11/11 traz um sopro de vida nova, Leão. O peso das últimas semanas se dissolve e boas notícias chegam na hora certa. Sua confiança volta a contagiar quem está por perto, e você atrai pessoas e situações que elevam o astral. É o início de uma fase leve, produtiva e cheia de entusiasmo.

Dica cósmica: mantenha o foco no que faz seu coração vibrar - a sorte acompanha quem irradia luz.

Escorpião

Você ganha clareza emocional e entende o propósito de tudo o que viveu, Escorpião. As respostas que antes pareciam confusas agora fazem sentido, e isso traz paz e força para recomeçar. Essa virada é merecida e marca o início de uma fase mais estável e feliz.

Dica cósmica: confie no poder da verdade. Ser honesto com seus sentimentos abre portas inesperadas.