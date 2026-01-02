Acesse sua conta
Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Sortudo é de João Pessoa (PB)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:34

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Uma aposta simples, que custou R$ 6, feita em uma casa lotérica no bairro de Mangabeira, em João Pessoa (PB), está entre as seis vencedoras da Mega da Virada. O bilhete garantiu ao apostador um prêmio de R$ 181.892.881,09, segundo a Caixa Econômica Federal.

O jogo foi individual, com a marcação de apenas seis números, exatamente as dezenas sorteadas no concurso realizado na quinta-feira (1º). Por se tratar de um valor elevado, o resgate do prêmio deve ser feito em uma agência da Caixa.

A gerente da lotérica onde a aposta foi registrada, Valdênia Barbosa, afirmou ao g1 Paraíba que o bilhete premiado foi um jogo simples. “Foi uma aposta de R$ 6. A sorte faz diferença. É muita bênção. Quando chega o dia, é o dia”, disse.

Além da aposta de João Pessoa, outras cinco dividiram o prêmio total da Mega da Virada, que ultrapassou R$ 1 bilhão. Cada vencedor ficou com pouco mais de R$ 181 milhões. Entre os ganhadores, houve apostas feitas de forma online e presencial, com valores que variaram conforme a quantidade de dezenas marcadas, chegando a mais de R$ 1 mil em alguns casos.

Loteria Mega da Virada

