Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões

Esther Morais
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:15
Uma das seis apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 custou “apenas” R$ 504 e garantiu um prêmio de R$ 181.892.881,09. O jogo foi feito de forma online, com a marcação de nove dezenas, e teve origem na cidade de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, uma das apostas vencedoras marcou dez números e teve custo de R$ 1.260.
Ao todo, seis bilhetes acertaram as seis dezenas do concurso, cujo prêmio total ultrapassou R$ 1 bilhão. Cada vencedor levou pouco mais de R$ 181 milhões.
Belo Horizonte (MG)
Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos
Números apostados: 9
Ponta Porã (MS)
Unidade: Lotérica Boa Sorte
Números apostados: 10
João Pessoa (PB)
Unidade: Viva Sorte
Aposta simples, com 6 números
Rio de Janeiro (RJ)
Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos
Números apostados: 10
Franco da Rocha (SP)
Unidade: Casa Lotérica Estrela de Bertioga IV
Números apostados: 14
São Paulo (SP)
Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos
Números apostados: 9
Em contraste com os vencedores, um grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, saiu no prejuízo após investir cerca de R$ 13 milhões em bilhetes da Mega da Virada. Nenhum dos três bolões do grupo - um deles com cerca de mil cotas - acertou as seis dezenas sorteadas: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.
Apesar disso, o grupo acertou cerca de 2 mil quadras e 45 quinas. Com as quadras, o retorno foi de aproximadamente R$ 433 mil, e com as quinas, pouco mais de R$ 536 mil.