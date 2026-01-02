SORTE GRANDE

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões

Jogador é de São Paulo; confira resultado

Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:15

Sorteio da Mega da Virada de 2025 Crédito: Reprodução

Uma das seis apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 custou “apenas” R$ 504 e garantiu um prêmio de R$ 181.892.881,09. O jogo foi feito de forma online, com a marcação de nove dezenas, e teve origem na cidade de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, uma das apostas vencedoras marcou dez números e teve custo de R$ 1.260.

Ao todo, seis bilhetes acertaram as seis dezenas do concurso, cujo prêmio total ultrapassou R$ 1 bilhão. Cada vencedor levou pouco mais de R$ 181 milhões.

Onde foram feitas as apostas vencedoras?

Belo Horizonte (MG)

Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos

Números apostados: 9

Ponta Porã (MS)

Unidade: Lotérica Boa Sorte

Números apostados: 10

João Pessoa (PB)

Unidade: Viva Sorte

Aposta simples, com 6 números

Rio de Janeiro (RJ)

Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos

Números apostados: 10

Franco da Rocha (SP)

Unidade: Casa Lotérica Estrela de Bertioga IV

Números apostados: 14

São Paulo (SP)

Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos

Números apostados: 9

Aposta milionária termina sem prêmio principal

Em contraste com os vencedores, um grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, saiu no prejuízo após investir cerca de R$ 13 milhões em bilhetes da Mega da Virada. Nenhum dos três bolões do grupo - um deles com cerca de mil cotas - acertou as seis dezenas sorteadas: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.