Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões

Jogador é de São Paulo; confira resultado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:15

Sorteio da Mega da Virada de 2025
Sorteio da Mega da Virada de 2025 Crédito: Reprodução

Uma das seis apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 custou “apenas” R$ 504 e garantiu um prêmio de R$ 181.892.881,09. O jogo foi feito de forma online, com a marcação de nove dezenas, e teve origem na cidade de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, uma das apostas vencedoras marcou dez números e teve custo de R$ 1.260.

Ao todo, seis bilhetes acertaram as seis dezenas do concurso, cujo prêmio total ultrapassou R$ 1 bilhão. Cada vencedor levou pouco mais de R$ 181 milhões.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Onde foram feitas as apostas vencedoras?

Belo Horizonte (MG)

Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos

Números apostados: 9

Ponta Porã (MS)

Unidade: Lotérica Boa Sorte

Números apostados: 10

João Pessoa (PB)

Unidade: Viva Sorte

Aposta simples, com 6 números

Rio de Janeiro (RJ)

Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos

Números apostados: 10

Franco da Rocha (SP)

Unidade: Casa Lotérica Estrela de Bertioga IV

Números apostados: 14

São Paulo (SP)

Unidade: Loterias em Canais Eletrônicos

Números apostados: 9

Aposta milionária termina sem prêmio principal

Em contraste com os vencedores, um grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, saiu no prejuízo após investir cerca de R$ 13 milhões em bilhetes da Mega da Virada. Nenhum dos três bolões do grupo - um deles com cerca de mil cotas - acertou as seis dezenas sorteadas: 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Apesar disso, o grupo acertou cerca de 2 mil quadras e 45 quinas. Com as quadras, o retorno foi de aproximadamente R$ 433 mil, e com as quinas, pouco mais de R$ 536 mil.

Leia mais

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Kaysar Dadour confere aposta da Mega da Virada e brinca com acertos após sorteio bilionário

Kaysar Dadour confere aposta da Mega da Virada e brinca com acertos após sorteio bilionário

Imagem - Mega da Virada: ganhadores de R$ 1,09 bilhão podem perder prêmio; entenda

Mega da Virada: ganhadores de R$ 1,09 bilhão podem perder prêmio; entenda

Tags:

Loteria Mega-sena Mega da Virada

Mais recentes

Imagem - Grupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada ficou a uma dezena de levar o prêmio em 45 jogos

Grupo que apostou R$ 13 milhões na Mega da Virada ficou a uma dezena de levar o prêmio em 45 jogos
Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
Imagem - Idoso morre após cirurgia e família denuncia instrumento esquecido no corpo em hospital

Idoso morre após cirurgia e família denuncia instrumento esquecido no corpo em hospital

MAIS LIDAS

Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
01

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Imagem - Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada
02

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
03

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)

Imagem - Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões