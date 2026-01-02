Acesse sua conta
Duas apostas baianas faturam R$ 61 mil na Lotomania; confira o resultado

Sorteio foi realizado na manhã de quinta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:59

Lotomania
Lotomania Crédito: Shutterstock

Duas apostas da Bahia acertaram 19 números na Lotomania, sorteada na manhã de quinta-feira (1º), e vão receber R$ 61 mil cada. Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de Iguaí, no sudoeste do estado, e Paulo Afonso, no extremo norte baiano. As apostas foram feitas de forma individual, e os ganhadores não precisarão dividir o prêmio.

Os números sorteados foram: 1 – 11 – 18 – 22 – 27 – 32 – 36 – 37 – 44 – 45 – 47 – 53 – 66 – 70 – 77 – 84 – 86 – 92 – 93 – 95.

Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas. Ao todo, cinco jogos em todo o país tiveram 19 acertos. Outras 91 apostas fizeram 18 números e garantiram prêmios de R$ 2 mil cada.

O próximo sorteio da Lotomania acontece nesta sexta-feira (2), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como sacar os prêmios da loteria

Os prêmios podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, valores brutos acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em, no mínimo, dois dias úteis após a solicitação na agência.

Para apostas feitas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo, prêmios líquidos de até R$ 1.581,44 (valor bruto de até R$ 2.259,20) podem ser recebidos em casas lotéricas, agências da Caixa ou transferidos para o Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

