O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente

Três signos começam uma fase marcada por sucesso, expansão e reconhecimento; veja se o seu é um deles

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07:00

O portal 11/11, conhecido por seu forte simbolismo de abertura de caminhos e conexão com a intuição, chega trazendo sorte e recomeços. É um momento de manifestar intenções, alinhar pensamentos e permitir que o novo comece a fluir com leveza. Entre todos os signos, três entram em uma nova era marcada por prosperidade, visibilidade e oportunidades inesperadas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra

Você está prestes a sair de um período de pressão e instabilidade, especialmente na carreira. O portal 11/11 marca o início de um ciclo mais leve, em que seus esforços começam a ser reconhecidos. O que antes parecia travado começa a se abrir: promoções, elogios ou até mesmo um convite importante podem surgir de forma repentina.

Dica cósmica: Confie no seu timing, sua recompensa chega exatamente quando você aprende a esperar com calma.

Gêmeos

Sua nova fase vem acompanhada de expansão e oportunidades concretas. Projetos que estavam parados ganham força, e novas ideias têm chance de gerar lucros ou destaque. O momento favorece quem ousa começar algo do zero, mesmo que pareça pequeno. Perseverança será o seu maior poder agora.

Dica cósmica: Não duvide da sua capacidade de multiplicar o que começa pequeno - o sucesso vem do seu ritmo constante.

Virgem

A sorte chega através das conexões. O portal 11/11 abre portas em ambientes sociais e profissionais, e até algo simples - como uma conversa - pode gerar uma oportunidade inesperada. Há também um brilho especial em você: atenção e reconhecimento virão naturalmente. Aproveite o momento para se expor mais e acreditar no seu potencial.

Dica cósmica: Diga “sim” às novas redes e parcerias, o universo quer te ver sendo notado.