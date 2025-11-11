O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07:00
O portal 11/11, conhecido por seu forte simbolismo de abertura de caminhos e conexão com a intuição, chega trazendo sorte e recomeços. É um momento de manifestar intenções, alinhar pensamentos e permitir que o novo comece a fluir com leveza. Entre todos os signos, três entram em uma nova era marcada por prosperidade, visibilidade e oportunidades inesperadas. Veja a previsão do site "Your Tango".
Libra
Você está prestes a sair de um período de pressão e instabilidade, especialmente na carreira. O portal 11/11 marca o início de um ciclo mais leve, em que seus esforços começam a ser reconhecidos. O que antes parecia travado começa a se abrir: promoções, elogios ou até mesmo um convite importante podem surgir de forma repentina.
Dica cósmica: Confie no seu timing, sua recompensa chega exatamente quando você aprende a esperar com calma.
Gêmeos
Sua nova fase vem acompanhada de expansão e oportunidades concretas. Projetos que estavam parados ganham força, e novas ideias têm chance de gerar lucros ou destaque. O momento favorece quem ousa começar algo do zero, mesmo que pareça pequeno. Perseverança será o seu maior poder agora.
Dica cósmica: Não duvide da sua capacidade de multiplicar o que começa pequeno - o sucesso vem do seu ritmo constante.
Virgem
A sorte chega através das conexões. O portal 11/11 abre portas em ambientes sociais e profissionais, e até algo simples - como uma conversa - pode gerar uma oportunidade inesperada. Há também um brilho especial em você: atenção e reconhecimento virão naturalmente. Aproveite o momento para se expor mais e acreditar no seu potencial.
Dica cósmica: Diga “sim” às novas redes e parcerias, o universo quer te ver sendo notado.
