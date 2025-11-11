O portal 11/11 se abre e traz reviravoltas para cada signo; veja o que o universo quer te dizer hoje (11 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00
O portal energético do 11/11, nesta terça-feira, 11 de novembro, é um símbolo de despertar e recomeço. Ele representa um ponto de alinhamento entre o que você é e o que está se tornando. Esse momento convida cada signo a se libertar de padrões antigos, abrir o coração para novas verdades e entrar em uma fase mais consciente e equilibrada da própria jornada. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Um novo “eu” começa a nascer. Ao deixar velhos impulsos para trás, você acessa uma versão mais madura e centrada de si mesmo.
Touro: O 11/11 traz cura e serenidade. Deixe o passado descansar e confie no ritmo natural da vida — ela está te conduzindo para a paz.
Gêmeos: A energia do portal redefine seus laços e grupos. Pessoas que vibram diferente se afastam, e novas conexões mais verdadeiras se aproximam.
Câncer: Emoções antigas começam a se dissolver. Você aprende que ser sensível é também ser forte, e que vulnerabilidade pode ser poder.
Leão: O propósito se clareia. Ao agir com autenticidade e não com ego, o reconhecimento flui de forma natural e genuína.
Virgem: Um processo profundo de limpeza interior começa. Deixe o perfeccionismo e abrace o progresso - ele também é uma forma de perfeição.
Libra: O 11/11 reequilibra seus relacionamentos. Vínculos que já cumpriram seu papel se dissolvem com leveza, abrindo espaço para novas conexões.
Escorpião: Um ciclo de libertação emocional se inicia. O que antes servia de proteção agora limita - e ao soltar, você se fortalece.
Sagitário: Sua chama interna reacende. O entusiasmo e a inspiração voltam, mas agora com mais propósito e consciência do que realmente importa.
Capricórnio: O portal ilumina suas bases emocionais. Soltar velhas responsabilidades te faz mais forte, não mais fraco. Criar com leveza é o novo caminho.
Aquário: Sua mente se expande. Velhas ideias perdem força e novas visões se abrem - é hora de ensinar, aprender e compartilhar sabedoria.
Peixes: O 11/11 te convida a valorizar o que você é. Ao confiar no próprio valor, abundância e reconhecimento fluem naturalmente.