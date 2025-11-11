ASTROLOGIA

O portal 11/11 se abre e traz reviravoltas para cada signo; veja o que o universo quer te dizer hoje (11 de novembro)

Entenda o que o 11/11 representa e como essa energia transforma cada signo

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Signos no 11/11 Crédito: Reprodução

O portal energético do 11/11, nesta terça-feira, 11 de novembro, é um símbolo de despertar e recomeço. Ele representa um ponto de alinhamento entre o que você é e o que está se tornando. Esse momento convida cada signo a se libertar de padrões antigos, abrir o coração para novas verdades e entrar em uma fase mais consciente e equilibrada da própria jornada. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Um novo “eu” começa a nascer. Ao deixar velhos impulsos para trás, você acessa uma versão mais madura e centrada de si mesmo.

Touro: O 11/11 traz cura e serenidade. Deixe o passado descansar e confie no ritmo natural da vida — ela está te conduzindo para a paz.

Gêmeos: A energia do portal redefine seus laços e grupos. Pessoas que vibram diferente se afastam, e novas conexões mais verdadeiras se aproximam.

Câncer: Emoções antigas começam a se dissolver. Você aprende que ser sensível é também ser forte, e que vulnerabilidade pode ser poder.

Leão: O propósito se clareia. Ao agir com autenticidade e não com ego, o reconhecimento flui de forma natural e genuína.

Virgem: Um processo profundo de limpeza interior começa. Deixe o perfeccionismo e abrace o progresso - ele também é uma forma de perfeição.

Libra: O 11/11 reequilibra seus relacionamentos. Vínculos que já cumpriram seu papel se dissolvem com leveza, abrindo espaço para novas conexões.

Escorpião: Um ciclo de libertação emocional se inicia. O que antes servia de proteção agora limita - e ao soltar, você se fortalece.

Sagitário: Sua chama interna reacende. O entusiasmo e a inspiração voltam, mas agora com mais propósito e consciência do que realmente importa.

Capricórnio: O portal ilumina suas bases emocionais. Soltar velhas responsabilidades te faz mais forte, não mais fraco. Criar com leveza é o novo caminho.

Aquário: Sua mente se expande. Velhas ideias perdem força e novas visões se abrem - é hora de ensinar, aprender e compartilhar sabedoria.