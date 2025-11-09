ASTROLOGIA

3 signos recebem uma virada poderosa do destino nesta semana (10 a 16 de novembro)

A sorte finalmente chega para estes signos; veja a previsão

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Esta semana chega com uma energia especial: a sensação de que tudo começa a fluir novamente. É tempo de agir com fé e coragem, como se todos os seus sonhos já estivessem se realizando. Entre os dias 10 e 16 de novembro, três signos recebem sinais claros de sorte, recomeço e propósito. O universo recompensa quem acredita, quem arrisca e quem decide viver com o coração aberto. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

A vida te convida a deixar a cautela de lado e dar passos corajosos em direção aos seus sonhos. Por mais que você goste de segurança, é o momento de confiar mais na intuição e menos na lógica. O inesperado pode ser exatamente o que você precisava para prosperar.

Dica cósmica: Diga “sim” ao que te empolga; a sorte só aparece quando você está disposto a tentar.

Escorpião:

Você entra em uma fase de reflexão profunda, mas com resultados práticos. Essa semana marca um ponto de virada, o momento em que você entende que não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. A vida começa a se reorganizar ao seu favor quando você confia no seu próprio ritmo. Tudo o que parece estar “parado” está, na verdade, se preparando para dar certo.

Dica cósmica: Siga seu instinto e não apresse os ciclos. A sorte está no caminho, não na pressa.

Sagitário:

A energia da semana reacende o seu entusiasmo pela vida. Depois de um período mais sério e exigente, você volta a se conectar com aquilo que te inspira: novas experiências, liberdade e autenticidade. É hora de viver com intensidade, sem medo de perder o que já conquistou. As oportunidades mais incríveis surgem quando você simplesmente decide ser quem é.

Dica cósmica: O universo conspira quando você escolhe a alegria como ponto de partida.