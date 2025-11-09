Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos recebem uma virada poderosa do destino nesta semana (10 a 16 de novembro)

A sorte finalmente chega para estes signos; veja a previsão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Esta semana chega com uma energia especial: a sensação de que tudo começa a fluir novamente. É tempo de agir com fé e coragem, como se todos os seus sonhos já estivessem se realizando. Entre os dias 10 e 16 de novembro, três signos recebem sinais claros de sorte, recomeço e propósito. O universo recompensa quem acredita, quem arrisca e quem decide viver com o coração aberto. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos vão viver um mês incrível em novembro e finalmente entram em uma fase de sorte e crescimento

3 signos vão viver um mês incrível em novembro e finalmente entram em uma fase de sorte e crescimento

Imagem - Amor profundo transforma a vida de 5 signos nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

Amor profundo transforma a vida de 5 signos nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

Imagem - O universo já escolheu: veja qual será o seu dia da sorte nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

O universo já escolheu: veja qual será o seu dia da sorte nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

Touro:

A vida te convida a deixar a cautela de lado e dar passos corajosos em direção aos seus sonhos. Por mais que você goste de segurança, é o momento de confiar mais na intuição e menos na lógica. O inesperado pode ser exatamente o que você precisava para prosperar.

Dica cósmica: Diga “sim” ao que te empolga; a sorte só aparece quando você está disposto a tentar.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Escorpião:

Você entra em uma fase de reflexão profunda, mas com resultados práticos. Essa semana marca um ponto de virada, o momento em que você entende que não precisa ter todas as respostas para seguir em frente. A vida começa a se reorganizar ao seu favor quando você confia no seu próprio ritmo. Tudo o que parece estar “parado” está, na verdade, se preparando para dar certo.

Dica cósmica: Siga seu instinto e não apresse os ciclos. A sorte está no caminho, não na pressa.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Sagitário:

A energia da semana reacende o seu entusiasmo pela vida. Depois de um período mais sério e exigente, você volta a se conectar com aquilo que te inspira: novas experiências, liberdade e autenticidade. É hora de viver com intensidade, sem medo de perder o que já conquistou. As oportunidades mais incríveis surgem quando você simplesmente decide ser quem é.

Dica cósmica: O universo conspira quando você escolhe a alegria como ponto de partida.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Tags:

Signo Touro Escorpião Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Preso em Tremembé, Roger Abdelmassih é condenado por dívida de condomínio

Preso em Tremembé, Roger Abdelmassih é condenado por dívida de condomínio
Imagem - Candidato é empurrado por baixo de portão para fazer Enem segundos antes do fechamento

Candidato é empurrado por baixo de portão para fazer Enem segundos antes do fechamento
Imagem - Tremembé: imagens de Suzane Von Richthofen e namorado pastor voltam a circular na web

Tremembé: imagens de Suzane Von Richthofen e namorado pastor voltam a circular na web

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
01

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'
03

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Imagem - Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar
04

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar