SAÚDE

Jair Bolsonaro volta ao centro cirúrgico para realizar novo procedimento

Ex-presidente foi submetido a uma cirurgia na última quinta-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:39

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão Crédito: Igo Estrela/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico de um hospital em Brasília dois dias após ser submetido a uma cirurgia para tratamento de hérnia inguinal. A informação foi confirmada pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, em uma publicação nas redes sociais, na tarde deste sábado (27).

"Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico. Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo", afirmou Michelle. "Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários", completou a ex-primeira dama, que pediu orações.

O procedimento reduz temporariamente a atividade do nervo que controla o diafragma, ajudando na interrupção de soluços - quadro que é enfrentado por Bolsonaro.

Na quinta-feira (25), o ex-presidente passou por uma cirurgia eletiva de hérnia inguinal bilateral. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois de avaliação médica da Polícia Federal (PF), que apontou a necessidade de correção cirúrgica para evitar o agravamento do quadro de saúde.