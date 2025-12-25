Acesse sua conta
Termina cirurgia de Bolsonaro para tratamento de hérnia

Ex-presidente foi transferido da sede da PF para o Hospital DF Star, na capital federal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:27

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

Terminou na tarde desta quinta-feira (25) a cirurgia realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. O procedimento, que durou cerca de três horas e meia, foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após pedido da defesa, na terça-feira (23). 

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe e está custodiado na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. A necessidade da cirurgia foi apontada após a realização de uma perícia médica. As informações são do g1.

Para a realização do procedimento, o ex-presidente foi transferido da sede da PF para o Hospital DF Star, na capital federal, onde deu entrada na quarta-feira (24).

