Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para o dia de Natal

Procedimento para retirada de hérnia tem previsão de quatro horas

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:32

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

O Hospital DF Star divulgou nota nesta quarta-feira (24) confirmando a realização da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro para esta quinta (25), às 9h, em unidade de saúde localizada em Brasília.

De acordo com os médicos, Bolsonaro já realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para a cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral. A cirurgia será feita sob anestesia geral, com previsão de quatro horas de duração.

"A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica", afirmaram, em nota, os médicos.

O bloqueio teria como objetivo interromper temporariamente a função do diafragma para reduzir os episódios de soluço relatados por Bolsonaro. O quadro decorre das alterações gastrointestinais relacionadas à facada sofrida em 2018.

Vigilância

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelos atos antidemocráticos de janeiro de 2023 e foi autorizado a se submeter ao procedimento pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conduzido pela Polícia Federal no trajeto entre a sala da Superintendência da Polícia Federal, na capital federal, e o hospital, o ex-presidente foi internado por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira (24), acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro.

Ao longo da internação, a vigilância será de 24 horas por dia, com manutenção de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital, conforme determinação do ministro do STF.

