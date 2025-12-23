BOLSONARO

Advogado pede que Bolsonaro seja internado para passar por cirurgia no Natal

Após o aval de Moraes na semana passada, defesa de Bolsonaro quer internar o ex-presidente no dia 24 para que a operação ocorra no dia 25.

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:23

Jair Bolsonaro Crédito: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou, nesta terça-feira (23), um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que ele seja transferido da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para um hospital particular. O objetivo é a realização de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral na quinta-feira, 25 de dezembro, feriado de Natal.

O cronograma sugerido pelos advogados prevê que Bolsonaro seja internado já nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, no hospital DF Star, para a realização de exames pré-operatórios. O ex-presidente, que completou 30 dias de prisão em regime fechado nesta semana, teve sua entrevista ao portal Metrópoles cancelada hoje sob a justificativa de agravamento do estado de saúde.

“A fim de que cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia realizada pela Polícia Federal seja realizada, e conforme agenda da equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico requer-se que o peticionário (Jair Bolsonaro) seja conduzido e internado no hospital DF Star, na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios ao procedimento cirúrgico”, diz trecho do pedido divulgado pelo site Veja.

A autorização prévia de Moraes ocorreu após uma perícia da Polícia Federal confirmar a necessidade da cirurgia. Com o novo detalhamento das datas, o STF deve dar a palavra final sobre o deslocamento do ex-presidente, que cumpre prisão desde o final de novembro, para o ambiente hospitalar durante o feriado.

