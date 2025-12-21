POLÊMICA COM SBT

Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro

Cantor sertanejo demonstrou apoio ao político: 'Tamo junto'

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:52

Zezé Di Camargo posa com Jair Bolsonaro em 2018 Crédito: Reprodução

Zezé Di Camargo está no centro de uma polêmica, após criticar abertamente a presença do presidente Lula (PT) e do ministro Alexandre de Moraes na inauguração do SBT News e pedir o cancelamento da exibição de seu especial de Natal. No mesmo vídeo, o artista também afirmou que as filhas de Silvio Santos estavam "se prostituindo". As declarações tiveram forte repercussão, e o cantor se tornou um nome proibido entre as emissoras brasileiras.

Em meio à controvérsia, veio à tona uma gravação de uma chamada de vídeo feita por Jair Bolsonaro (PL) ao sertanejo. O conteúdo foi publicado pela coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles e mostra Zezé em um momento descontraído, ao lado de amigos em uma lancha. A conversa ocorreu em 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente.

Durante o diálogo, o cantor diz que o político poderia ficar "tranquilo", pois estava entre amigos. Além de Bolsonaro, a videochamada contou com a presença do senador Magno Malta (PL-ES) e de um ministro.