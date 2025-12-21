Acesse sua conta
Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro

Cantor sertanejo demonstrou apoio ao político: 'Tamo junto'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:52

Zezé Di Camargo posa com Jair Bolsonaro em 2018
Zezé Di Camargo posa com Jair Bolsonaro em 2018 Crédito: Reprodução

Zezé Di Camargo está no centro de uma polêmica, após criticar abertamente a presença do presidente Lula (PT) e do ministro Alexandre de Moraes na inauguração do SBT News e pedir o cancelamento da exibição de seu especial de Natal. No mesmo vídeo, o artista também afirmou que as filhas de Silvio Santos estavam "se prostituindo". As declarações tiveram forte repercussão, e o cantor se tornou um nome proibido entre as emissoras brasileiras.

Em meio à controvérsia, veio à tona uma gravação de uma chamada de vídeo feita por Jair Bolsonaro (PL) ao sertanejo. O conteúdo foi publicado pela coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles e mostra Zezé em um momento descontraído, ao lado de amigos em uma lancha. A conversa ocorreu em 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente.

Durante o diálogo, o cantor diz que o político poderia ficar "tranquilo", pois estava entre amigos. Além de Bolsonaro, a videochamada contou com a presença do senador Magno Malta (PL-ES) e de um ministro.

"Você está bem acompanhado aí, hein? Eu não, olha a porcaria que eu tô aqui!”, brincou o ex-presidente no vídeo. “Não, mas ó… Aqui é tudo amigo, só amigo. Fica tranquilo, presidente. Só amigo!”, reagiu Zezé. O cantor sertanejo então demonstra apoio a Bolsonaro. "Boa sorte para vocês aí, fiquem com Deus, viu? Tamo junto, fica com Deus. Valeu!". O político então agradece: "Valeu, Zé!". Em seguida, o artista encerra: "Obrigado, obrigado. Prazerzão falar contigo, viu? Obrigado demais! Obrigado, ministro! Tchau, tchau! A gente se fala, obrigado! Magno, tchau".

Tags:

