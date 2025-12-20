POLÊMICA

Após perder contratos, Zezé Di Camargo garante show de R$ 1 milhão no Réveillon de Marabá

Show de Réveillon no Pará acontece após cancelamentos e crise provocada por declarações do cantor sobre o SBT e as filhas de Silvio Santos

Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:11

Zezé Di Camargo se tornou persona non grata na emissora Crédito: Reprodução | Instagram

Mesmo após uma sequência de cancelamentos e desgaste público, Zezé Di Camargo segue com agenda ativa no poder público. O sertanejo foi contratado pela Prefeitura de Marabá, no sudeste do Pará, para comandar o Réveillon 2026, em um show marcado para a noite de 31 de dezembro, com cachê de R$ 1 milhão.

A confirmação do show acontece em meio a um momento delicado da imagem pública do cantor. Nos últimos meses, Zezé perdeu contratos e teve apresentações canceladas após uma polêmica envolvendo declarações sobre o SBT. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o artista acusou a emissora de estar “se vendendo” ao receber autoridades políticas em um evento institucional, usando uma expressão considerada ofensiva.

A fala caiu muito mal nos bastidores da televisão e atingiu diretamente Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, filhas de Silvio Santos, que comandam decisões estratégicas do canal. O resultado foi o engavetamento do especial de Natal do cantor e uma crise pública que se espalhou para além da TV.

Pressionado, Zezé chegou a publicar um pedido de desculpas, afirmando que havia sido mal interpretado. Ainda assim, os danos já estavam feitos. Prefeituras e contratantes passaram a rever acordos, e o nome do cantor entrou no centro de debates sobre uso de verba pública, coerência política e responsabilidade de figuras públicas.