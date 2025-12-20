Acesse sua conta
Carta Os Enamorados impulsiona escolhas e define caminhos dos signos neste sábado (20 de dezembro)

Tarot aponta dia decisivo para relações, acordos e alinhamento entre emoção e razão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta Os Enamorados comanda a energia deste sábado e coloca as decisões no centro do dia. O tarot indica um momento de escolhas claras, especialmente ligadas a vínculos afetivos, parcerias e acordos que exigem posicionamento sincero. A vibração pede coerência entre o que se sente e o que se decide.

Conversas ganham peso e não combinam com meias verdades. O dia favorece quem escolhe com honestidade, mesmo quando isso implica mudanças de rota ou encerramentos necessários. A leitura mostra que adiar decisões pode gerar mais desgaste do que encarar a verdade agora.

Entre os signos, o movimento é intenso. Áries decide guiado pelo coração. Touro avalia compromissos com mais seriedade. Gêmeos encara dilemas internos. Câncer busca segurança emocional. Leão vive emoções à flor da pele. Virgem escolhe com racionalidade. Libra sente o peso das escolhas e precisa se posicionar. Escorpião aprofunda conexões verdadeiras. Sagitário busca liberdade sem perder responsabilidade. Capricórnio assume compromissos importantes. Aquário questiona padrões nas relações. Peixes segue a intuição e confia nos próprios sentimentos.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

