Carta Os Enamorados impulsiona escolhas e define caminhos dos signos neste sábado (20 de dezembro)

Tarot aponta dia decisivo para relações, acordos e alinhamento entre emoção e razão

Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta Os Enamorados comanda a energia deste sábado e coloca as decisões no centro do dia. O tarot indica um momento de escolhas claras, especialmente ligadas a vínculos afetivos, parcerias e acordos que exigem posicionamento sincero. A vibração pede coerência entre o que se sente e o que se decide.

Conversas ganham peso e não combinam com meias verdades. O dia favorece quem escolhe com honestidade, mesmo quando isso implica mudanças de rota ou encerramentos necessários. A leitura mostra que adiar decisões pode gerar mais desgaste do que encarar a verdade agora.

