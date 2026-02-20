Cor e número da sorte de hoje (20 de fevereiro): romance em alta e avanços profissionais marcam o dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 20 de fevereiro, traz movimento positivo, especialmente para quem busca reconhecimento profissional e estabilidade material. No campo afetivo, atitudes sinceras podem aproximar corações. Organizar gastos e manter disciplina na saúde será essencial para aproveitar as oportunidades com segurança. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer confiança, clareza e magnetismo pessoal. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Competição saudável impulsiona seu desempenho. Atenção aos gastos evita preocupações desnecessárias.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 3
Touro: Clima leve favorece encontros e celebrações. Controle financeiro mantém sua estabilidade.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 2
Gêmeos: Tendência positiva nos negócios anima o dia. Viagens podem trazer produtividade e prazer.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 1
Câncer: Esforço extra no trabalho pode gerar reconhecimento. Organizar finanças será importante.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 4
Leão: Oportunidades de investimento pedem análise cuidadosa. Reconhecimento profissional ganha força.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Virgem: Eficiência no trabalho traz elogios. Questões financeiras exigem atenção aos detalhes.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5
Libra: Produtividade em alta e novos contatos favorecem crescimento. Evite excessos físicos.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 7
Escorpião: Melhora nos ganhos traz mais conforto. Estratégias profissionais ampliam visibilidade.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 9
Sagitário: Pequenas melhorias financeiras animam o cenário. Conselho de alguém mais experiente pode ajudar.
Cor da sorte: Off white
Número da sorte: 8
Capricórnio: Ideias inovadoras fortalecem sua atuação profissional. Avalie riscos antes de investir.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 11
Aquário: Estabilidade financeira segue firme. Expressar sentimentos traz clareza nas relações.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 22
Peixes: Ajustes no trabalho abrem novas possibilidades. Boas escolhas financeiras trazem segurança.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 17