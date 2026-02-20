Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (20 de fevereiro): romance em alta e avanços profissionais marcam o dia

A energia favorece iniciativas no amor, crescimento no trabalho e decisões financeiras mais conscientes, com espaço para equilíbrio e autocuidado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, 20 de fevereiro, traz movimento positivo, especialmente para quem busca reconhecimento profissional e estabilidade material. No campo afetivo, atitudes sinceras podem aproximar corações. Organizar gastos e manter disciplina na saúde será essencial para aproveitar as oportunidades com segurança. As cores e números da sorte ajudam a fortalecer confiança, clareza e magnetismo pessoal. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Competição saudável impulsiona seu desempenho. Atenção aos gastos evita preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 3

Touro: Clima leve favorece encontros e celebrações. Controle financeiro mantém sua estabilidade.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 2

Gêmeos: Tendência positiva nos negócios anima o dia. Viagens podem trazer produtividade e prazer.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

Câncer: Esforço extra no trabalho pode gerar reconhecimento. Organizar finanças será importante.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Leão: Oportunidades de investimento pedem análise cuidadosa. Reconhecimento profissional ganha força.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Virgem: Eficiência no trabalho traz elogios. Questões financeiras exigem atenção aos detalhes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

Libra: Produtividade em alta e novos contatos favorecem crescimento. Evite excessos físicos.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 7

Escorpião: Melhora nos ganhos traz mais conforto. Estratégias profissionais ampliam visibilidade.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 9

Sagitário: Pequenas melhorias financeiras animam o cenário. Conselho de alguém mais experiente pode ajudar.

Cor da sorte: Off white

Número da sorte: 8

Capricórnio: Ideias inovadoras fortalecem sua atuação profissional. Avalie riscos antes de investir.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 11

Aquário: Estabilidade financeira segue firme. Expressar sentimentos traz clareza nas relações.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 22

Peixes: Ajustes no trabalho abrem novas possibilidades. Boas escolhas financeiras trazem segurança.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 17

