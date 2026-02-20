CARNAVAL 2027

Mudança para o RJ, nova equipe e proteção espiritual: os bastidores do plano de Virginia Fonseca para voltar à Sapucaí em 2027

Apesar do desfile caótico e polêmico em 2026, influenciadora quer seguir como rainha de bateria da Grande Rio

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:41

Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio terminou sob críticas, vaias e desgaste interno, mas não encerrou seus planos na folia. Pelo contrário. Mesmo depois de enfrentar problemas com a fantasia, ser repreendida pelo patrono da escola e virar alvo da insatisfação de parte da comunidade de Caxias nas redes sociais, a influenciadora já projeta um retorno em 2027.

Nos bastidores, a avaliação é de que haverá mudanças profundas. A primeira delas envolve a equipe que a acompanhou durante o desfile. Segundo o jornal Extra, a troca teria sido uma exigência direta de Jayder Soares, presidente de honra da agremiação, que também defende um período de menor exposição pública da rainha. O entendimento é que a imagem da influenciadora acabou se sobrepondo à da escola, que terminou o Carnaval apenas na 8ª colocação.

Virginia Fonseca curte dia de praia com os filhos e amigos no Rio de Janeiro 1 de 20

As transformações, no entanto, não devem ficar restritas ao ambiente da quadra. Ainda de acordo com o veículo, Virginia já confidenciou a amigos que pretende se mudar para o Rio de Janeiro antes da Copa do Mundo.

Embora esteja buscando escola para os filhos em Goiânia, onde mora oficialmente, a ideia é passar mais tempo próxima aos ensaios, aos professores de samba e à rotina da escola, mas com postura mais discreta. Vini Jr. teria colocado sua mansão à disposição para que ela fique no Rio pelo tempo que considerar necessário.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio 1 de 16

Além da aproximação com o Carnaval, haveria conversas para que Virginia se envolva profissionalmente com o Mundial, especialmente se Vini Jr. for convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Entre os projetos ventilados, estariam um programa para o Globoplay e uma parceria com Tainá Militão, esposa de Éder Militão, companheiro do atacante no Real Madrid, voltada ao evento esportivo.

Outro ponto que chamou atenção antes da estreia foi a busca por proteção espiritual. Dias antes do desfile, também de acordo com o Extra, Virginia comentou com pessoas próximas que gostaria de conhecer um terreiro ou conversar com um pai ou mãe de santo. Segundo amigos, "ela sentiu o clima pesar e recomendaram que ela fizesse algum tipo de obrigação". A consulta, porém, não aconteceu por falta de tempo.

Em uma live feita nos bastidores, momentos antes de entrar na Avenida, ela aparece pedindo, aflita, que chamassem sua mãe e a mãe de Vini Jr. para rezarem com ela.

Nas redes sociais, seguidores atribuíram o desempenho abaixo do esperado a uma "energia pesada do Carnaval", argumentando que a influenciadora, muito católica, teria sentido uma vibração negativa da festa.

Virginia treinou com o costeiro antes do desfile na Sapucaí 1 de 7

O futuro de Virginia

Internamente, o futuro de Virginia ainda é tratado com cautela. Apesar do carinho declarado por ela, Jayder Soares demonstrou impaciência não apenas com a rainha, mas principalmente com o grupo que a cerca.

Virginia assinou um contrato de dois anos e, de acordo com o Extra, a parceria foi firmada entre a Grande Rio e a empresa de cosméticos da qual é sócia, a We Pink, que investiu R$ 15 milhões neste Carnaval. Ela ocupou a a quadra com quiosque e logomarca, e ainda lançou um perfume personalizado nas cores da agremiação.

Se não fosse por isso, Virginia estaria fora, garante o jornal, apesar de Jayder e ela darem como certa sua volta em 2027 em vários momentos que antecederam o desfile. Porém, a influenciadora terá de seguir uma série de regras. Uma delas é descansar sua imagem. Algo que vai na contramão de sua escolha, já que o perfil midiático da namorada de Vini Jr. foi considerado um de seus "atributos" para o posto.

Mestre Fafá, da Grande Rio 1 de 12

Jayder não teria gostado de saber que a rainha de bateria comandava uma live antes de fazer sua estreia na Avenida. Vale lembrar que, em um dos momentos da transmissão, o patrono aparece gritando com ela, seguranças e a equipe. Em um deles, diz: "Estou no carnaval há 37 anos, vocês chegaram agora". Segundo o Extra, o 'vocês' se referia ao estilista, videomakers, amigos e puxa-sacos da influenciadora. Esse grupo inteiro terá que "sumir" até o próximo Carnaval. Essa regra já seria imposta imediatamente se a Grande Rio voltasse para o Desfile das Campeãs, o que não ocorrerá.

Durante o desfile, Virginia ainda teve como apoio três pessoas e seguranças, o que tumultuou ainda mais sua evolução. No entender da diretoria, a empresária teria se sobreposto à escola. "Um tiro no pé", afirmou um integrante do alto escalão da Grande Rio ao jornal. A ordem é que a loira só apareça em eventos importantes na quadra a partir do início dos trabalhos para o carnaval de 2027. A ideia é que, com menos presença, haja mais preparo.