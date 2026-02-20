Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba por que o primeiro passo de Áries e Sagitário hoje (20 de fevereiro) vai mudar todas as áreas até o fim do mês

Saiba como essa combinação vai destravar sua vida agora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:12

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele plano que você vem alimentando em segredo, quase como um sonho distante? Pois a manhã desta sexta-feira chegou para dizer que o tempo de apenas "sentir" acabou. Com a entrada da Lua Crescente no impetuoso signo de Áries, o universo deu o sinal verde que você tanto pedia. Não é mais sobre esperar o momento perfeito, é sobre criar o seu próprio momento com a coragem de quem não tem medo de errar.

O céu de hoje funciona como um combustível de alta octanagem. Enquanto Peixes nos dá a sensibilidade para entender o que realmente queremos, Áries nos dá as pernas para correr atrás. Para os nativos de Áries e Sagitário, esse "vapor" astral é um convite irrecusável para tomar a dianteira e parar de pedir licença. A clareza interna que surge agora é poderosa e direta ao ponto.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A sorte muda de vez para 3 signos hoje (20 de fevereiro), e o dia marca um avanço que não dá mais para ignorar

Cor e número da sorte de hoje (20 de fevereiro): romance em alta e avanços profissionais marcam o dia

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Se você acordou sentindo que precisa de uma mudança de rota, aproveite as primeiras horas do dia para dar o primeiro passo. Pode ser algo pequeno, como uma ligação ou uma decisão firme, mas precisa ser concreto. A Lua Crescente não aceita estagnação; ela quer ver crescimento, e sob a regência de fogo, esse crescimento tende a ser rápido e transformador.

Lembre-se: o universo favorece os audazes, mas o Sol em Peixes pede que essa audácia tenha um propósito maior. Não corra apenas por correr; corra em direção ao que faz seu coração vibrar. Hoje marca o início de uma virada de chave interna que vai refletir em todas as áreas da sua vida até o final do mês.

Leia mais

Imagem - Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Imagem - O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão