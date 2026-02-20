ASTROLOGIA

Saiba por que o primeiro passo de Áries e Sagitário hoje (20 de fevereiro) vai mudar todas as áreas até o fim do mês

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:12

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele plano que você vem alimentando em segredo, quase como um sonho distante? Pois a manhã desta sexta-feira chegou para dizer que o tempo de apenas "sentir" acabou. Com a entrada da Lua Crescente no impetuoso signo de Áries, o universo deu o sinal verde que você tanto pedia. Não é mais sobre esperar o momento perfeito, é sobre criar o seu próprio momento com a coragem de quem não tem medo de errar.



O céu de hoje funciona como um combustível de alta octanagem. Enquanto Peixes nos dá a sensibilidade para entender o que realmente queremos, Áries nos dá as pernas para correr atrás. Para os nativos de Áries e Sagitário, esse "vapor" astral é um convite irrecusável para tomar a dianteira e parar de pedir licença. A clareza interna que surge agora é poderosa e direta ao ponto.

Se você acordou sentindo que precisa de uma mudança de rota, aproveite as primeiras horas do dia para dar o primeiro passo. Pode ser algo pequeno, como uma ligação ou uma decisão firme, mas precisa ser concreto. A Lua Crescente não aceita estagnação; ela quer ver crescimento, e sob a regência de fogo, esse crescimento tende a ser rápido e transformador.

