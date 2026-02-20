Saiba por que o primeiro passo de Áries e Sagitário hoje (20 de fevereiro) vai mudar todas as áreas até o fim do mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:12
Sabe aquele plano que você vem alimentando em segredo, quase como um sonho distante? Pois a manhã desta sexta-feira chegou para dizer que o tempo de apenas "sentir" acabou. Com a entrada da Lua Crescente no impetuoso signo de Áries, o universo deu o sinal verde que você tanto pedia. Não é mais sobre esperar o momento perfeito, é sobre criar o seu próprio momento com a coragem de quem não tem medo de errar.
O céu de hoje funciona como um combustível de alta octanagem. Enquanto Peixes nos dá a sensibilidade para entender o que realmente queremos, Áries nos dá as pernas para correr atrás. Para os nativos de Áries e Sagitário, esse "vapor" astral é um convite irrecusável para tomar a dianteira e parar de pedir licença. A clareza interna que surge agora é poderosa e direta ao ponto.
Se você acordou sentindo que precisa de uma mudança de rota, aproveite as primeiras horas do dia para dar o primeiro passo. Pode ser algo pequeno, como uma ligação ou uma decisão firme, mas precisa ser concreto. A Lua Crescente não aceita estagnação; ela quer ver crescimento, e sob a regência de fogo, esse crescimento tende a ser rápido e transformador.
Lembre-se: o universo favorece os audazes, mas o Sol em Peixes pede que essa audácia tenha um propósito maior. Não corra apenas por correr; corra em direção ao que faz seu coração vibrar. Hoje marca o início de uma virada de chave interna que vai refletir em todas as áreas da sua vida até o final do mês.