Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A rara conjunção de Saturno e Netuno em Áries hoje (20 de fevereiro) marca um recomeço absoluto e afeta todos os 12 signos do zodíaco

O encontro exato entre responsabilidade e sonho aciona mudanças profundas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:00

Conjunção Saturno-Netuno em Áries
Conjunção Saturno-Netuno em Áries Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 20 de fevereiro, a grande conjunção entre Saturno e Netuno atinge seu ápice exato no grau zero de Áries, o ponto inicial do zodíaco. Saturno, ligado a limites, estrutura e responsabilidade, se alinha perfeitamente a Netuno, associado a sonhos, intuição e dissolução. Esse encontro simboliza começos absolutos e inaugura um novo ciclo de longo prazo, com efeitos que se estendem para além do plano individual. A energia do dia fala de decisões fundacionais, redefinições internas e da necessidade de transformar ideal em ação concreta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A sorte muda de vez para 3 signos hoje (20 de fevereiro), e o dia marca um avanço que não dá mais para ignorar

A sorte muda de vez para 3 signos hoje (20 de fevereiro), e o dia marca um avanço que não dá mais para ignorar

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (20 de fevereiro): romance em alta e avanços profissionais marcam o dia

Cor e número da sorte de hoje (20 de fevereiro): romance em alta e avanços profissionais marcam o dia

Imagem - O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

Áries: A conjunção acontece diretamente no seu signo e inaugura um período de pressão e amadurecimento. Você sente o peso das responsabilidades ao mesmo tempo em que sonhos antigos pedem espaço para se manifestar. O desafio é encontrar equilíbrio entre autocrítica excessiva e confiança exagerada.

Dica cósmica: construa seus novos começos com realismo e coragem.

Touro: Essa energia atua de forma mais silenciosa, trazendo revelações internas e questões que emergem depois de muito tempo guardadas. Há um chamado para rever limites emocionais e o modo como você se doa aos outros. Atos de generosidade ganham um novo significado agora.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser visível para ser transformador.

Gêmeos: O foco recai sobre projetos futuros, amizades e pertencimento a grupos. Uma nova fase começa na forma como você visualiza seus objetivos e escolhe com quem caminhar. Conexões ganham mais propósito e menos dispersão.

Dica cósmica: alinhe sonhos coletivos com metas possíveis.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Carreira, imagem pública e direção de vida entram em processo de redefinição. Mudanças podem surgir acompanhadas de desconforto, mas apontam para um reposicionamento necessário. É um dia de reset profissional.

Dica cósmica: aceite ajustes antes que eles se imponham.

Leão: Suas crenças, valores e visão de mundo passam por uma reformulação profunda. Surge uma nova forma de compreender fé, propósito e responsabilidade pessoal. O convite é estruturar aquilo em que você acredita.

Dica cósmica: transforme inspiração em compromisso.

Virgem: Questões ligadas a intimidade, recursos compartilhados e transformações internas ganham destaque. Você é chamado a olhar para seus próprios desejos com mais firmeza e menos autocensura. Algo antigo precisa ser atualizado.

Dica cósmica: mudar também é uma forma de organização.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Relacionamentos entram em foco de maneira intensa. Há um aprendizado sobre limites, reciprocidade e maturidade emocional. Nem todas as conexões acompanham seu crescimento, e isso fica claro agora.

Dica cósmica: priorize vínculos que permitam sua evolução.

Escorpião: Rotina, trabalho e saúde pedem ajustes importantes. Este é um momento de observar se o seu dia a dia reflete quem você está se tornando. Pequenas mudanças agora evitam grandes desgastes depois.

Dica cósmica: alinhe prática e propósito.

Sagitário: Criatividade, prazer e vida afetiva passam por uma virada. Um risco calculado pode abrir portas inesperadas, seja no amor ou em projetos pessoais. A energia favorece ousadia consciente.

Dica cósmica: sonhe grande, mas com direção.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Assuntos familiares e emocionais ganham uma nova camada de significado. Mudanças no lar, na dinâmica familiar ou no conceito de segurança podem surgir. É hora de redefinir o que é base para você.

Dica cósmica: estrutura também pode ser emocional.

Aquário: Comunicação, estudos e relações próximas passam por um recomeço. Sua forma de se expressar muda, assim como a maneira de ouvir e ser ouvido. Novos aprendizados ganham peso.

Dica cósmica: palavras também constroem realidades.

Peixes: A relação com dinheiro, valor pessoal e segurança material entra em transformação. Surge a chance de alinhar imaginação com disciplina, criando algo mais sustentável.

Dica cósmica: dê forma concreta aos seus ideais.

Tags:

Signo Áries Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão