ASTROLOGIA

A rara conjunção de Saturno e Netuno em Áries hoje (20 de fevereiro) marca um recomeço absoluto e afeta todos os 12 signos do zodíaco

O encontro exato entre responsabilidade e sonho aciona mudanças profundas

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:00

Conjunção Saturno-Netuno em Áries Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 20 de fevereiro, a grande conjunção entre Saturno e Netuno atinge seu ápice exato no grau zero de Áries, o ponto inicial do zodíaco. Saturno, ligado a limites, estrutura e responsabilidade, se alinha perfeitamente a Netuno, associado a sonhos, intuição e dissolução. Esse encontro simboliza começos absolutos e inaugura um novo ciclo de longo prazo, com efeitos que se estendem para além do plano individual. A energia do dia fala de decisões fundacionais, redefinições internas e da necessidade de transformar ideal em ação concreta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A conjunção acontece diretamente no seu signo e inaugura um período de pressão e amadurecimento. Você sente o peso das responsabilidades ao mesmo tempo em que sonhos antigos pedem espaço para se manifestar. O desafio é encontrar equilíbrio entre autocrítica excessiva e confiança exagerada.

Dica cósmica: construa seus novos começos com realismo e coragem.

Touro: Essa energia atua de forma mais silenciosa, trazendo revelações internas e questões que emergem depois de muito tempo guardadas. Há um chamado para rever limites emocionais e o modo como você se doa aos outros. Atos de generosidade ganham um novo significado agora.

Dica cósmica: nem tudo precisa ser visível para ser transformador.

Gêmeos: O foco recai sobre projetos futuros, amizades e pertencimento a grupos. Uma nova fase começa na forma como você visualiza seus objetivos e escolhe com quem caminhar. Conexões ganham mais propósito e menos dispersão.

Dica cósmica: alinhe sonhos coletivos com metas possíveis.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Câncer: Carreira, imagem pública e direção de vida entram em processo de redefinição. Mudanças podem surgir acompanhadas de desconforto, mas apontam para um reposicionamento necessário. É um dia de reset profissional.

Dica cósmica: aceite ajustes antes que eles se imponham.

Leão: Suas crenças, valores e visão de mundo passam por uma reformulação profunda. Surge uma nova forma de compreender fé, propósito e responsabilidade pessoal. O convite é estruturar aquilo em que você acredita.

Dica cósmica: transforme inspiração em compromisso.

Virgem: Questões ligadas a intimidade, recursos compartilhados e transformações internas ganham destaque. Você é chamado a olhar para seus próprios desejos com mais firmeza e menos autocensura. Algo antigo precisa ser atualizado.

Dica cósmica: mudar também é uma forma de organização.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: Relacionamentos entram em foco de maneira intensa. Há um aprendizado sobre limites, reciprocidade e maturidade emocional. Nem todas as conexões acompanham seu crescimento, e isso fica claro agora.

Dica cósmica: priorize vínculos que permitam sua evolução.

Escorpião: Rotina, trabalho e saúde pedem ajustes importantes. Este é um momento de observar se o seu dia a dia reflete quem você está se tornando. Pequenas mudanças agora evitam grandes desgastes depois.

Dica cósmica: alinhe prática e propósito.

Sagitário: Criatividade, prazer e vida afetiva passam por uma virada. Um risco calculado pode abrir portas inesperadas, seja no amor ou em projetos pessoais. A energia favorece ousadia consciente.

Dica cósmica: sonhe grande, mas com direção.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio: Assuntos familiares e emocionais ganham uma nova camada de significado. Mudanças no lar, na dinâmica familiar ou no conceito de segurança podem surgir. É hora de redefinir o que é base para você.

Dica cósmica: estrutura também pode ser emocional.

Aquário: Comunicação, estudos e relações próximas passam por um recomeço. Sua forma de se expressar muda, assim como a maneira de ouvir e ser ouvido. Novos aprendizados ganham peso.

Dica cósmica: palavras também constroem realidades.

Peixes: A relação com dinheiro, valor pessoal e segurança material entra em transformação. Surge a chance de alinhar imaginação com disciplina, criando algo mais sustentável.