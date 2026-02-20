FAMOSOS

Esposa de Eduardo Costa revela que foi proibida pelo marido de trabalhar fora: 'Meu mundo desabou'

Mariana Polastreli diz que o cantor exigiu que ela se reinventasse profissionalmente para que o relacionamento desse certo

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:18

Eduardo Costa e Mariana Polastreli Crédito: Reprodução/Instagram

Mariana Polastreli, esposa de Eduardo Costa, abriu o jogo e revelou, nas redes sociais, uma série de condições claras que o cantor impôs para que o relacionamento entre eles funcionasse. Segundo a empresária, uma das exigências foi que ela acabasse com sua rotina profissional fora de casa e se tornasse mais presente no dia a dia familiar.

"Ele disse: ‘a gente não vai dar certo se você tiver que continuar nessa vida. Você vai ter que estar disposta a se reinventar. Eu não quero - força de expressão - uma mulher nessa correria em que você vive’. Na hora em que ele disse isso para mim, meu mundo desabou", relatou.

Eduardo Costa e Mariana Polastreli 1 de 10

Antes do casamento, Mariana manteve duas lojas físicas por 11 anos. Era responsável por compras, negociações, atendimento ao público, redes sociais, viagens a trabalho e ainda atuava como modelo da própria marca. A situação, porém, mudou por exigência de Eduardo Costa. Apesar disso, o marido não se ofereceu para arcar com suas despesas, algo que ela garante que também não aceitaria.

"Peguei o que ele disse e adaptei à minha realidade", contou. Segundo ela, a solução foi transferir o trabalho para dentro de casa. "Sempre falei que não quero depender de homem. Eu tenho prazer em falar: 'amor, vi uma joia e posso comprar, mas quero que você me dê'. Ele adora que eu faça isso, mas não é algo corriqueiro", afirmou.

Mariana disse ainda que a decisão envolveu concessões dos dois lados. Como Eduardo passa longos períodos fora por conta da agenda de shows, ela avaliou que, se mantivesse a mesma rotina externa, o casamento não se sustentaria. "Eu tive que abrir mão de umas coisas, e ele de outras. Trabalhar fora era uma coisa que ele não aceitava", explicou.

Mariana Polastreli, esposa de Eduardo Costa 1 de 21

Atualmente, o casal administra empresas em conjunto, e Mariana diz que participa inclusive de decisões relacionadas à carreira do cantor, como a organização da agenda de apresentações. "Meu papel como esposa é falar: 'vai trabalhar em paz'. Se o homem está correndo atrás, a gente tem que estar junto", declarou.

Ela também contou que tem seis funcionárias em casa, além de outros prestadores de serviço, e concilia as responsabilidades profissionais com as funções de mãe e esposa.

"Existem mulheres que nasceram para ser servidas, e eu não estou acostumada a isso. Quando eu cheguei [na casa de Eduardo], tinha gente para fazer tudo. Todas as decisões, nós tínhamos quem tomasse. E dentro da minha casa, quem tem que tomar as decisões sou eu. Posso ter pessoas para executar, mas quem tem que tomar sou eu… quando não convém ao meu marido, porque a liderança maior é ele", afirmou.

Eduardo Costa 1 de 20

Ao falar sobre o conceito de submissão, Mariana comparou o atual casamento com o anterior, com Eduardo Polastreli, pai de seus três filhos. Segundo ela, antes não existia esse tipo de dinâmica, mas hoje vive um modelo diferente.

"Submissão não se encaixava no meu outro casamento por uma série de coisas, tanto da minha parte quanto da parte do meu ex-marido. Mas hoje existe um outro estilo de vida", falou. "Meu marido me serve assim como eu o sirvo, então nós nos completamos. Aí está o segredo. Hoje eu consigo fazer tudo, ter os meus negócios, a minha vida, a minha casa…", disse.