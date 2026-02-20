ASTROLOGIA

A sorte muda de vez para 3 signos hoje (20 de fevereiro), e o dia marca um avanço que não dá mais para ignorar

A energia do dia favorece decisões firmes, confiança pessoal e movimentos certeiros

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e boa sorte

O dia de hoje, 20 de fevereiro, chega com uma sensação clara de progresso. A energia do dia favorece quem decide agir com mais convicção, assumir escolhas e confiar no próprio caminho. Para alguns signos, a sorte começa a se manifestar de forma prática, seja por meio de oportunidades, resoluções ou ganhos concretos. O momento pede foco, iniciativa e coragem para avançar sem olhar para trás. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Hoje você sente a confiança voltar com força total. Portas se abrem, convites surgem e você percebe que pode escolher melhor o que quer aceitar ou recusar. A sorte aparece quando você passa a ouvir mais a própria intuição e filtrar o que realmente faz sentido.

Dica cósmica: escolha qualidade, não quantidade.

Virgem: Pequenas resoluções fazem uma diferença enorme hoje. Ao enfrentar pendências que vinham sendo adiadas, você cria espaço para que a sorte circule com mais facilidade. O dia favorece atitudes práticas e diretas, sem excesso de análise.

Dica cósmica: resolver é melhor do que pensar demais.

Peixes: O dia traz fortalecimento interno e mais segurança nas próprias decisões. Uma informação, conversa ou percepção muda sua postura e aumenta sua confiança. A sorte se manifesta especialmente em assuntos financeiros ou ligados a escolhas importantes.

Dica cósmica: confie no que você já sabe.