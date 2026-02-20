O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:00
Há momentos em que o amor deixa de ser dúvida, expectativa ou fantasia e passa a se mostrar com nitidez. O dia de hoje, 20 de fevereiro, traz uma energia de amadurecimento emocional, em que relações ganham contornos mais sólidos e sentimentos são finalmente assumidos. Para alguns signos, esse não é apenas um avanço romântico, mas o início de uma nova forma de amar, com mais coragem, confiança e presença. O que antes parecia incerto agora pede decisão e entrega. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer: O tempo de esperar termina e o amor passa a se mover na sua direção de forma concreta. Mudanças sutis podem acontecer, mas todas apontam para mais compromisso e segurança emocional. Você sente que pode confiar, baixar a guarda e viver o vínculo com mais verdade.
Dica cósmica: Confie no que se mostra consistente, não no que apenas emociona por um momento.
Libra: O dia favorece acordos claros e conversas que fortalecem a relação. Há alívio em perceber que sentimentos são correspondidos e que intenções estão alinhadas. O amor se mostra através de atitudes, não apenas palavras, trazendo uma sensação rara de equilíbrio emocional.
Dica cósmica: Valorize quem demonstra, não apenas quem promete.
Capricórnio: Você permite que o amor aconteça sem tanto controle ou desconfiança. Ao abandonar o medo de se machucar, cria espaço para uma conexão mais profunda e verdadeira. A entrega pode assustar, mas também revela o quanto amar pode ser seguro quando há maturidade.
Dica cósmica: Nem toda proteção vem de muros; às vezes, ela nasce da confiança.
