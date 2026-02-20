Perda de memória em pacientes com Alzheimer está ligada a falha no ‘modo de repetição’ do cérebro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:00
Durante o processo de consolidação das memórias, o cérebro reproduz os momentos vividos como uma espécie de “modo de repetição”.
Uma nova pesquisa realizada com ratos sugere que caso esse processo seja interrompido, há maiores riscos do avanço da perda de memória que acompanha o Alzheimer.
Se os resultados dos testes forem confirmados em humanos, será possível abrir caminho para novas oportunidades de diagnosticar o Alzheimer na fase inicial e tratar com mais eficiência os danos.
O estudo foi conduzido por pesquisadores da University College London e analisou como o acúmulo da proteína beta-amilóide, associada ao Alzheimer, afeta o funcionamento do hipocampo.
A região é essencial para registrar experiências recentes e transformá-las em memórias duradouras.
Para investigar o processo, os cientistas utilizaram camundongos geneticamente modificados para desenvolver características semelhantes às observadas na doença.
Foi buscado pela equipe entender de que forma a atividade neural responsável por organizar lembranças é impactada pela presença da proteína.
Os animais foram colocados para explorar labirintos enquanto os pesquisadores monitoravam a atividade de neurônios chamados ‘place cells’, que são ativados quando o animal ocupa posições específicas no ambiente e criam um mapa interno do espaço percorrido.
Após a exploração, durante períodos de descanso, o cérebro normalmente reativa essas sequências de forma rápida e ordenada.
Os cientistas consideram esse fenômeno fundamental para estabilizar as memórias recém-formadas.
Nos camundongos com acúmulo de beta-amilóide, os eventos de repetição continuaram ocorrendo, já a frequência das reativações não foi reduzida. No entanto, a ordem das sequências apresentou alterações.
Ao invés de reproduzir o trajeto de forma organizada, as ativações neurais surgiram fragmentadas e fora de sequência.
Segundo os pesquisadores, essa desorganização pode comprometer a consolidação adequada das experiências vividas.
Para eles, os resultados indicam que o problema pode não estar na tentativa do cérebro de revisar as memórias, mas na forma como essa revisão é estruturada.