Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confundida com Alzheimer, nova forma de demência preocupa especialistas

Doença ligada ao envelhecimento ajuda a explicar dificuldade em diagnóstico

  • M
  • Foto do(a) author(a) Agência Einstein

  • Agência Einstein

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:00

Alzheimer
Alzheimer Crédito: Shutterstock

Durante décadas, a maioria dos casos de demência em idosos foi tratada como Alzheimer. Hoje, já se sabe que até um em cada cinco casos tem outra base biológica: a LATE, uma condição ligada ao envelhecimento avançado que afeta áreas do cérebro associadas à memória.

Descrita formalmente em 2019 por pesquisadores da Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos, a LATE — cuja sigla em inglês significa “Encefalopatia TDP-43 Relacionada à Idade com Predomínio Límbico” — passou a esclarecer um impasse recorrente na prática médica: apesar dos sintomas típicos, os pacientes não apresentavam resultados positivos em exames específicos de Alzheimer. “Clinicamente, a LATE costuma causar um quadro de declínio cognitivo progressivo, com predomínio de déficits de memória episódica, muito semelhante à doença de Alzheimer”, explica neurologista Iron Dangoni, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia.

Na origem do problema, porém, as duas condições não são iguais. Enquanto o Alzheimer é marcado pelo acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau, a LATE envolve o depósito anormal da proteína TDP-43 em regiões límbicas do cérebro, como o hipocampo e a amígdala, estruturas diretamente envolvidas na formação e consolidação da memória.

Reconhecer a LATE é fundamental para evitar diagnósticos imprecisos, alinhar expectativas de evolução clínica e adequar decisões terapêuticas. “Identificar essa condição ajuda a explicar por que alguns pacientes não respondem como esperado a terapias direcionadas ao Alzheimer”, afirma Dangoni.

Veja sintomas do Alzheimer

Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução
Ela disse que também tinha muita desatenção  por Reprodução/Youtube
Repetição da mesma pergunta várias vezes por Shutterstock
Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos por Shutterstock
Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas por Shutterstock
Falta de memória para acontecimentos recentes por Shutterstock
Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos (Imagem: Lordn | Shutterstock) por Imagem: Lordn | Shutterstock
Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais por Shutterstock
Irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade por Shutterstock
Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer por Shutterstock
Atividade física diminui risco de Alzheimer e outras doenças do cérebro, diz estudo por Shutterstock
Diagnóstico de Alzheimer ainda é desafio por Agência Brasil
Alzheimer ainda não tem cura por Shutterstock
1 de 13
Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução

Desafios diagnósticos

Detectar a LATE em vida, porém, ainda é difícil. Atualmente, o diagnóstico definitivo da condição é neuropatológico, feito a partir da análise do cérebro após a morte do paciente. Diferentemente do Alzheimer, para o qual exames de imagem e testes laboratoriais já permitem identificar biomarcadores específicos, a LATE ainda não conta com ferramentas diagnósticas diretas na prática clínica.

“Esse é um desafio ainda bastante importante. Como os sintomas são muito parecidos com a doença de Alzheimer, atualmente não é possível saber se um indivíduo que apresenta acúmulo de amiloide e tau também tem depósito de TDP-43”, relata o neurocientista Eduardo Zimmer, professor de farmacologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Há tentativas em curso para mudar esse cenário. Um ensaio clínico com conclusão prevista para novembro de 2026 investiga uma molécula capaz de detectar o acúmulo da proteína TDP-43 em exames de imagem. Desenvolvida pela farmacêutica suíça AC Immune, a molécula mostrou resultados promissores em testes com primatas, publicados em outubro de 2025 na revista Nature Communications. A eficácia e a segurança em humanos ainda estão em avaliação.

O avanço mais concreto foi a publicação de critérios clínicos para distinguir casos prováveis e possíveis de LATE, divulgados em janeiro de 2025 na Alzheimer’s & Dementia. O modelo combina sintomas clínicos, exames de imagem e a presença ou ausência de biomarcadores de Alzheimer. Na prática, esses critérios tentam lidar com situações comuns no consultório. Em pacientes idosos com perda de memória progressiva, exames de imagem podem mostrar alterações em áreas do cérebro ligadas à memória, como o hipocampo. Quando esses pacientes não apresentam os biomarcadores típicos do Alzheimer, o quadro passa a ser considerado um caso provável de LATE.

Leia mais

Imagem - Anvisa libera uso de remédio inédito para tratamento de Alzheimer

Anvisa libera uso de remédio inédito para tratamento de Alzheimer

Imagem - Autópsias cerebrais revelam um novo culpado pela doença de Alzheimer

Autópsias cerebrais revelam um novo culpado pela doença de Alzheimer

Imagem - Preso, General Heleno diz que tem Alzheimer desde 2018

Preso, General Heleno diz que tem Alzheimer desde 2018

No Brasil, esse reconhecimento ainda é indireto. “Na clínica brasileira, ele é sindrômico, baseado na idade avançada, no perfil clínico e na exclusão de Alzheimer por biomarcadores quando disponíveis”, explica Dangoni. “Nosso sistema de saúde ainda enfrenta limitações importantes de acesso a biomarcadores avançados, mas há crescente conscientização entre especialistas, especialmente em centros terciários e acadêmicos.”

Embora enfrente desafios semelhantes aos de outros países no diagnóstico e no tratamento da LATE, Zimmer avalia que o país está bem posicionado para contribuir com a compreensão do impacto e da prevalência da doença. Ele destaca o trabalho do Biobanco para Estudos do Envelhecimento da Universidade de São Paulo (USP), que analisa alterações associadas a diferentes proteínas envolvidas em demências, como amiloide, tau e TDP-43. “Ainda vamos ter muita informação sobre a população brasileira a partir desse trabalho feito na USP. Obviamente, seria muito importante contar com bancos de cérebro em outras regiões, para termos uma noção de prevalência regional”, afirma.

Opções de tratamento

Em pacientes com LATE isolada, o declínio cognitivo tende a ser mais lento do que no Alzheimer. A perda de memória avança de forma gradual, e os sintomas costumam aparecer mais tarde. O cenário se agrava quando as duas condições coexistem, situação em que a progressão é mais rápida e os comprometimentos cognitivos são mais amplos e severos.

Evidências reunidas em um estudo de 2023, com base em dados clínicos e neuropatológicos, indicam que pessoas com LATE sem associação com Alzheimer apresentam melhor desempenho cognitivo ao longo do tempo. Já nos casos em que as duas doenças se sobrepõem, o declínio é mais acelerado, configurando alguns dos quadros mais graves de demência na velhice.

Ainda há poucas opções terapêuticas em investigação. O primeiro ensaio clínico direcionado especificamente à LATE está em andamento na Universidade do Kentucky e testa os possíveis efeitos do nicorandil, medicamento usado na Europa e na Ásia para tratar angina. A hipótese é que, ao melhorar a circulação em pequenos vasos sanguíneos, o fármaco possa ajudar a prevenir a esclerose hipocampal do envelhecimento, uma das alterações associadas a essa demência. O estudo, que envolve 64 participantes, deve ser concluído em novembro deste ano.

Diante da sobreposição frequente entre LATE e Alzheimer, pesquisadores também consideram a possibilidade de que medicamentos já aprovados para tratar Alzheimer tenham algum efeito sobre sintomas associados à “nova” doença. Até o momento, porém, não há evidências clínicas que confirmem essa hipótese.

Para o neurologista do Einstein Goiânia, o reconhecimento da condição vem alterando a interpretação do envelhecimento cerebral. “Para o paciente, isso significa diagnósticos mais precisos e uma comunicação mais honesta sobre prognóstico e expectativas terapêuticas”, afirma Iron Dangoni. “Também abre caminho para o desenvolvimento de novos biomarcadores e tratamentos específicos, além de melhorar o desenho dos estudos clínicos, evitando a inclusão de pacientes com LATE em pesquisas voltadas exclusivamente para Alzheimer.”

Mais recentes

Imagem - Deputada critica Edson Gomes após vídeo polêmico viralizar: 'Sempre foi reacionário'

Deputada critica Edson Gomes após vídeo polêmico viralizar: 'Sempre foi reacionário'
Imagem - Mulher é presa após incendiar casa da própria filha na Bahia

Mulher é presa após incendiar casa da própria filha na Bahia
Imagem - Linhas da Lapa retornam ao subsolo da estação a partir desta sexta-feira (6)

Linhas da Lapa retornam ao subsolo da estação a partir desta sexta-feira (6)

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
01

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
02

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
03

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
04

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde