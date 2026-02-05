Acesse sua conta
Mulher é presa após incendiar casa da própria filha na Bahia

Suspeita também teria ameaçado familiares e conselheira tutelar após o crime

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:26

Mãe colocou fogo na casa da filha
Crédito: Polícia Civil

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de terça-feira (3), suspeita de atear fogo na casa da própria filha no bairro de Ponta de Areia, em Belmonte, no extremo sul da Bahia. O incêndio mobilizou moradores da região e terminou com a condução da suspeita à delegacia.

De acordo com informações de policiais, após provocar o fogo no imóvel, a mulher passou a ameaçar outros familiares e também uma conselheira tutelar que acompanhava a situação. Diante da gravidade do caso, a servidora acionou a Polícia Civil. Agentes da Delegacia Territorial de Belmonte foram até o local e, com a ajuda de vizinhos, conseguiram conter as chamas antes que o fogo se alastrasse para outras casas.

Ainda segundo o relato da conselheira, as ameaças vinham acontecendo por causa de uma atuação do Conselho Tutelar envolvendo a guarda do filho da suspeita. A criança havia sido encaminhada para um abrigo após a constatação de problemas relacionados ao uso excessivo de álcool por parte da mãe.

Após o tumulto e as ameaças, a mulher foi detida e levada para a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça. Ela deve responder pelos crimes de incêndio e ameaça. O caso segue sob apuração.

