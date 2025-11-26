Preso, General Heleno diz que tem Alzheimer desde 2018

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:27
Durante o exame de corpo de delito realizado após ser detido, o general Augusto Heleno, 78 anos, afirmou aos peritos que recebeu diagnóstico de Alzheimer em 2018 e que, desde então, convive com a doença. O procedimento médico-legal, obrigatório no momento da prisão, serve para registrar o estado físico do detido, assegurando tanto seus direitos quanto a proteção do Estado contra alegações posteriores.
"Refere ser portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso (polifarmácia)", diz o registro do exame médico.
Veja sintomas do Alzheimer
A prisão do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional ocorreu nesta terça-feira (25), em Brasília, numa operação conjunta do Exército e da Polícia Federal. Após ser detido, Heleno foi encaminhado ao Comando Militar do Planalto, onde permanece custodiado.
A ordem de prisão foi emitida depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou o trânsito em julgado do processo - etapa que confirma que não há mais possibilidades de recurso. Condenado a 21 anos de prisão, Heleno foi considerado parte do núcleo central da organização criminosa responsável pela trama que buscava manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota eleitoral.