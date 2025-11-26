EXAME

Preso, General Heleno diz que tem Alzheimer desde 2018

Ex-ministro do GSI foi levado ao Comando Militar do Planalto para cumprir pena

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:27

General Augusto Heleno Crédito: Ton Molina/STF

Durante o exame de corpo de delito realizado após ser detido, o general Augusto Heleno, 78 anos, afirmou aos peritos que recebeu diagnóstico de Alzheimer em 2018 e que, desde então, convive com a doença. O procedimento médico-legal, obrigatório no momento da prisão, serve para registrar o estado físico do detido, assegurando tanto seus direitos quanto a proteção do Estado contra alegações posteriores.

"Refere ser portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso (polifarmácia)", diz o registro do exame médico.

A prisão do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional ocorreu nesta terça-feira (25), em Brasília, numa operação conjunta do Exército e da Polícia Federal. Após ser detido, Heleno foi encaminhado ao Comando Militar do Planalto, onde permanece custodiado.