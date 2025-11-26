Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preso, General Heleno diz que tem Alzheimer desde 2018

Ex-ministro do GSI foi levado ao Comando Militar do Planalto para cumprir pena

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:27

General Augusto Heleno
General Augusto Heleno Crédito: Ton Molina/STF

Durante o exame de corpo de delito realizado após ser detido, o general Augusto Heleno, 78 anos, afirmou aos peritos que recebeu diagnóstico de Alzheimer em 2018 e que, desde então, convive com a doença. O procedimento médico-legal, obrigatório no momento da prisão, serve para registrar o estado físico do detido, assegurando tanto seus direitos quanto a proteção do Estado contra alegações posteriores.

"Refere ser portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso (polifarmácia)", diz o registro do exame médico.

Veja sintomas do Alzheimer

Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução
Ela disse que também tinha muita desatenção  por Reprodução/Youtube
Repetição da mesma pergunta várias vezes por Shutterstock
Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos por Shutterstock
Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas por Shutterstock
Falta de memória para acontecimentos recentes por Shutterstock
Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos (Imagem: Lordn | Shutterstock) por Imagem: Lordn | Shutterstock
Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais por Shutterstock
Irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade por Shutterstock
Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer por Shutterstock
Atividade física diminui risco de Alzheimer e outras doenças do cérebro, diz estudo por Shutterstock
Diagnóstico de Alzheimer ainda é desafio por Agência Brasil
Alzheimer ainda não tem cura por Shutterstock
1 de 13
Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução

A prisão do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional ocorreu nesta terça-feira (25), em Brasília, numa operação conjunta do Exército e da Polícia Federal. Após ser detido, Heleno foi encaminhado ao Comando Militar do Planalto, onde permanece custodiado.

A ordem de prisão foi emitida depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou o trânsito em julgado do processo - etapa que confirma que não há mais possibilidades de recurso. Condenado a 21 anos de prisão, Heleno foi considerado parte do núcleo central da organização criminosa responsável pela trama que buscava manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota eleitoral.

Tags:

Alzheimer

Mais recentes

Imagem - Menino de 10 anos é baleado dentro de escola durante operação policial no Rio de Janeiro

Menino de 10 anos é baleado dentro de escola durante operação policial no Rio de Janeiro
Imagem - Por 8 votos a três, STF cancela tese da ‘revisão da vida toda’ do INSS

Por 8 votos a três, STF cancela tese da ‘revisão da vida toda’ do INSS
Imagem - Biólogo chora ao encontrar flor gigante raríssima que procurava há 13 anos; veja vídeo

Biólogo chora ao encontrar flor gigante raríssima que procurava há 13 anos; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
01

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador