Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:07

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou sentindo que o dia está "elétrico", saiba que não é impressão sua. Hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, o céu está operando em uma frequência raríssima. Temos o Sol em Peixes trazendo aquela intuição de "milhões" e a Lua Crescente em Áries injetando a coragem que faltava para você finalmente fazer a sua aposta.

Na astrologia, chamamos isso de efeito "vapor": a sensibilidade pisciana encontra o fogo ariano, criando o combustível ideal para tirar qualquer plano do papel. É o dia de seguir o seu estômago e agir rápido. Nada de ficar apenas no "será que eu ganho?"; hoje é dia de ir lá e conferir.

Leia mais

Imagem - Rapper Lil Poppa morre dias após lançar nova música: 'Despedida precoce'

Rapper Lil Poppa morre dias após lançar nova música: 'Despedida precoce'

Imagem - Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Ex-BBB Aline Campos faz viagem romântica com deputado e revela como se conheceram: 'Destino'

Imagem - Ataques contra Milena no BBB 26 podem ir parar na justiça, diz equipe

Ataques contra Milena no BBB 26 podem ir parar na justiça, diz equipe

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • Você é o dono da bola hoje. Com a Lua no seu signo, seu brilho pessoal está cegando a concorrência. No trabalho e na vida, você lidera. Só um aviso: cuidado para não atropelar quem corre mais devagar.
  • Números da Sorte: 2, 20, 34

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • O segredo é a sua alma do negócio hoje. A sorte para você está nos bastidores. Planeje seus próximos passos em silêncio e prefira encontros mais reservados. Sua intuição está falando por códigos; aprenda a ouvir.
  • Números da Sorte: 9, 14, 55

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Sabe aquele grupo de WhatsApp que você quase silenciou? Pois é lá que uma oportunidade de ouro pode aparecer hoje. Seu networking está pegando fogo e o flerte acontece através de um bom papo intelectual.
  • Números da sorte: 6, 23, 41

  • Câncer (21/06 - 22/07)
    O sucesso profissional está batendo à sua porta. Hoje você quer ser reconhecido pelo seu esforço e ambição. Se houver alguém ao seu lado que não admira seus planos, você vai repensar o relacionamento.
  • Números da sorte: 11, 29, 47

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Imagem - O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Chega de mesmice. O seu amor e a sua sorte pedem novos horizontes. Planeje uma viagem ou invista em um curso. O otimismo é o ímã que vai atrair as coisas boas para você nesta sexta.
  • Números da sorte: 10, 36, 53

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O dia é de intensidade total. Deixe a autocrítica de lado e mergulhe de cabeça nos seus desejos. No lado financeiro, é um ótimo momento para resolver questões de bônus, seguros ou investimentos mais ousados.
  • Números da sorte: 14, 27, 44

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Ele vai voltar? 3 signos podem ter um ex surgindo antes do fim de fevereiro de 2026

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O foco está totalmente nas suas parcerias. Se o parceiro estiver impaciente, use sua diplomacia clássica para não deixar o clima azedar. Para fechar negócios, vá direto ao ponto sem rodeios.
  • Números da sorte: 3, 11, 39

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Mãos à obra, Escorpião. Sua produtividade vai surpreender hoje. No amor, esqueça os grandes discursos e foque em ajudar quem você ama nas tarefas do dia a dia. Atitude é o novo romance.
  • Números da sorte: 7, 22, 50

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sorte grande no ar! A Lua em signo amigo te deixa irresistível. Se você trabalha com artes, lazer ou educação, prepare-se para uma chuva de inspiração. O riso é o seu passaporte para a imunidade alta.
  • Números da sorte: 4, 16, 49

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Seu lar é o seu refúgio hoje. Pode surgir uma urgência doméstica, mas nada que você não resolva com sua competência de sempre. Estabilize sua base familiar para conseguir produzir melhor.
  • Números da sorte: 5, 22, 58

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Sua língua e sua mente estão afiadas hoje. Use essa agilidade para resolver pendências, mas cuidado para não parecer rude ao ser sincero demais. O dia pede muitos deslocamentos.
  • Números da sorte: 12, 26, 43

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Com o Sol no seu signo, você é a estrela, mas a Lua pede foco! No amor, menos poesia e mais presença física. No trabalho, é o dia de cobrar o que te devem e organizar sua vida financeira.
  • Números da sorte: 8, 30, 51

Leia mais

Imagem - O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

Imagem - Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Após 5 horas de desafio, Milena chora e fica fora da Festa do Líder no BBB 26: 'Malditos acentos'

Imagem - Thais Carla revela 'ponto de virada' antes de perder 85kg: 'Era muito desconfortável'

Thais Carla revela 'ponto de virada' antes de perder 85kg: 'Era muito desconfortável'

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão