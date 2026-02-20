Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:07
Se você acordou sentindo que o dia está "elétrico", saiba que não é impressão sua. Hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, o céu está operando em uma frequência raríssima. Temos o Sol em Peixes trazendo aquela intuição de "milhões" e a Lua Crescente em Áries injetando a coragem que faltava para você finalmente fazer a sua aposta.
Na astrologia, chamamos isso de efeito "vapor": a sensibilidade pisciana encontra o fogo ariano, criando o combustível ideal para tirar qualquer plano do papel. É o dia de seguir o seu estômago e agir rápido. Nada de ficar apenas no "será que eu ganho?"; hoje é dia de ir lá e conferir.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo