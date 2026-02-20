ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:07

Se você acordou sentindo que o dia está "elétrico", saiba que não é impressão sua. Hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, o céu está operando em uma frequência raríssima. Temos o Sol em Peixes trazendo aquela intuição de "milhões" e a Lua Crescente em Áries injetando a coragem que faltava para você finalmente fazer a sua aposta.



Na astrologia, chamamos isso de efeito "vapor": a sensibilidade pisciana encontra o fogo ariano, criando o combustível ideal para tirar qualquer plano do papel. É o dia de seguir o seu estômago e agir rápido. Nada de ficar apenas no "será que eu ganho?"; hoje é dia de ir lá e conferir.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



Você é o dono da bola hoje. Com a Lua no seu signo, seu brilho pessoal está cegando a concorrência. No trabalho e na vida, você lidera. Só um aviso: cuidado para não atropelar quem corre mais devagar. Números da Sorte: 2, 20, 34

Touro (21/04 a 20/05)



O segredo é a sua alma do negócio hoje. A sorte para você está nos bastidores. Planeje seus próximos passos em silêncio e prefira encontros mais reservados. Sua intuição está falando por códigos; aprenda a ouvir. Números da Sorte: 9, 14, 55

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sabe aquele grupo de WhatsApp que você quase silenciou? Pois é lá que uma oportunidade de ouro pode aparecer hoje. Seu networking está pegando fogo e o flerte acontece através de um bom papo intelectual. Números da sorte: 6, 23, 41

Câncer (21/06 - 22/07)

O sucesso profissional está batendo à sua porta. Hoje você quer ser reconhecido pelo seu esforço e ambição. Se houver alguém ao seu lado que não admira seus planos, você vai repensar o relacionamento. Números da sorte: 11, 29, 47

Leão (22/07 a 22/08)



Chega de mesmice. O seu amor e a sua sorte pedem novos horizontes. Planeje uma viagem ou invista em um curso. O otimismo é o ímã que vai atrair as coisas boas para você nesta sexta. Números da sorte: 10, 36, 53

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia é de intensidade total. Deixe a autocrítica de lado e mergulhe de cabeça nos seus desejos. No lado financeiro, é um ótimo momento para resolver questões de bônus, seguros ou investimentos mais ousados. Números da sorte: 14, 27, 44

Libra (23/09 a 22/10)

O foco está totalmente nas suas parcerias. Se o parceiro estiver impaciente, use sua diplomacia clássica para não deixar o clima azedar. Para fechar negócios, vá direto ao ponto sem rodeios. Números da sorte: 3, 11, 39

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mãos à obra, Escorpião. Sua produtividade vai surpreender hoje. No amor, esqueça os grandes discursos e foque em ajudar quem você ama nas tarefas do dia a dia. Atitude é o novo romance. Números da sorte: 7, 22, 50



Sagitário (22/11 a 21/12)

Sorte grande no ar! A Lua em signo amigo te deixa irresistível. Se você trabalha com artes, lazer ou educação, prepare-se para uma chuva de inspiração. O riso é o seu passaporte para a imunidade alta. Números da sorte: 4, 16, 49

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seu lar é o seu refúgio hoje. Pode surgir uma urgência doméstica, mas nada que você não resolva com sua competência de sempre. Estabilize sua base familiar para conseguir produzir melhor. Números da sorte: 5, 22, 58

Aquário (20/01 a 18/02)

Sua língua e sua mente estão afiadas hoje. Use essa agilidade para resolver pendências, mas cuidado para não parecer rude ao ser sincero demais. O dia pede muitos deslocamentos. Números da sorte: 12, 26, 43