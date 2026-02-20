TAROT CIGANO

Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (20 de fevereiro): caminhos se abrem com clareza e decisões ganham força

Leitura do dia indica avanço, direção definida e necessidade de agir com confiança diante de novas oportunidades

Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 13:20

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta Caminhos rege o Baralho Cigano nesta sexta-feira (20 de fevereiro) e traz uma energia de movimento, escolhas e abertura de possibilidades. O dia marca um momento em que decisões não podem mais ser adiadas. Situações que estavam indefinidas tendem a ganhar clareza, exigindo posicionamento e responsabilidade sobre os rumos que serão tomados.

No campo emocional, a carta aponta para dúvidas que começam a se dissipar. Relações passam por um momento de definição, seja para avançar com mais segurança ou para seguir por caminhos diferentes. O importante será agir com honestidade e não permanecer em situações apenas por comodidade.

Na vida prática, a energia favorece mudanças, deslocamentos, propostas e decisões profissionais. O dia pode trazer mais de uma opção, e a escolha feita agora terá impacto direto nos próximos passos. Avaliar com calma, mas sem paralisar, será essencial.

No aspecto espiritual, Caminhos reforça a ideia de livre-arbítrio. Não há bloqueios energéticos impedindo avanços, mas sim a necessidade de assumir o controle das próprias decisões. A espiritualidade indica proteção, desde que haja clareza e intenção firme.