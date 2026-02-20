BBB 26

Ana Paula Renault causa constrangimento em prova patrocinada no BBB 26 ao comparar bebida a “xixi”

Comentário espontâneo durante dinâmica patrocinada gerou constrangimento ao vivo e repercussão nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:10

Prova do Líder no BBB 26 Crédito: Reprodução

Uma fala inesperada durante a edição do Big Brother Brasil exibida na noite desta quinta-feira (19) acabou chamando mais atenção do que a própria prova patrocinada. Enquanto participavam de uma dinâmica com líquido que simulava cerveja da Amstel, uma das sisters soltou: “Gente, é quente igual xixi”.

A frase foi dita de forma espontânea ao manusear o conteúdo, que, segundo a participante, estava quente e tinha aparência semelhante à de urina. O comentário gerou um momento de constrangimento ao vivo, já que a ação envolvia uma marca patrocinadora.

No estúdio, o apresentador Tadeu Schmidt reagiu imediatamente, visivelmente sem graça e rindo de nervoso. “Ô Ana Paula, não fala isso, pelo amor de Deus", disparou, tentando contornar a situação enquanto o programa seguia.

O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando tanto a sinceridade da participante quanto a reação do apresentador diante da fala inesperada em uma ação comercial ao vivo.