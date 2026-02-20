ASTROLOGIA

Saturno e Netuno iniciam ciclo raro em Áries e impulsionam mudanças profundas; fenômeno acontece a cada 36 anos

Alinhamento raro entre planetas de longo prazo marca virada coletiva e exige ação com consciência e responsabilidade

Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:17

A entrada de Saturno e Netuno em Áries, nesta sexta-feira (20), inaugura um dos movimentos mais significativos da década na astrologia. O encontro entre dois planetas de ciclos longos sinaliza mudanças estruturais que tendem a impactar tanto a vida coletiva quanto os caminhos individuais nos próximos anos.

Esse tipo de movimento costuma indicar períodos de transição mais profundos, com revisões de padrões, encerramento de ciclos e abertura para novas direções. A combinação entre esses planetas coloca em destaque o desafio de equilibrar idealização e prática, exigindo que planos deixem o campo das ideias e se transformem em ações concretas.

Na prática, Saturno representa limites, construção e responsabilidade, enquanto Netuno está ligado à fé, imaginação e sensibilidade. Quando atuam juntos, criam um cenário em que sonhos precisam ser testados pela realidade, separando o que pode ser construído do que não se sustenta.

Segundo o astrólogo Wladimir Barros, esse encontro inaugura um ciclo que se repete aproximadamente a cada 36 anos. “Esse é um período em que não há tanto espaço para adiamentos. O que é promessa e preparação têm maiores chances de aparecer na prática”, afirma.

A presença de Áries intensifica esse processo. Associado à iniciativa, coragem e ação direta, o signo impulsiona decisões e reduz a tolerância à estagnação. O momento favorece quem está disposto a agir, mas também pode aumentar a impulsividade diante de situações que exigem mais clareza.

No campo coletivo, a tendência é de questionamento de crenças, discursos e modelos estabelecidos. Ideias sustentadas apenas na teoria tendem a perder força, enquanto ganha espaço o que se mostra coerente na prática. O período também pode trazer redefinições de liderança e maior cobrança por posicionamentos claros.

Individualmente, o cenário aponta para um confronto entre expectativas e realidade. Quem estiver desalinhado com os próprios objetivos pode sentir ansiedade ou frustração. Por outro lado, há fortalecimento para quem assume responsabilidade pelas escolhas e busca construir caminhos mais consistentes.

O momento também exige atenção aos excessos. A combinação pode levar a decisões impulsivas baseadas em ilusões ou expectativas irreais. Por isso, o equilíbrio entre razão e sensibilidade será fundamental para evitar frustrações.

No trabalho, a tendência é de mudanças e recomeços, desde que baseados em clareza, ética e responsabilidade. Já nas relações, o período pede mais honestidade e diálogo, com possibilidade tanto de fortalecimento quanto de encerramento de vínculos que não fazem mais sentido.