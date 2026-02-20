Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saturno e Netuno iniciam ciclo raro em Áries e impulsionam mudanças profundas; fenômeno acontece a cada 36 anos

Alinhamento raro entre planetas de longo prazo marca virada coletiva e exige ação com consciência e responsabilidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:17

Astrologia
Astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

A entrada de Saturno e Netuno em Áries, nesta sexta-feira (20), inaugura um dos movimentos mais significativos da década na astrologia. O encontro entre dois planetas de ciclos longos sinaliza mudanças estruturais que tendem a impactar tanto a vida coletiva quanto os caminhos individuais nos próximos anos.

Esse tipo de movimento costuma indicar períodos de transição mais profundos, com revisões de padrões, encerramento de ciclos e abertura para novas direções. A combinação entre esses planetas coloca em destaque o desafio de equilibrar idealização e prática, exigindo que planos deixem o campo das ideias e se transformem em ações concretas.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Na prática, Saturno representa limites, construção e responsabilidade, enquanto Netuno está ligado à fé, imaginação e sensibilidade. Quando atuam juntos, criam um cenário em que sonhos precisam ser testados pela realidade, separando o que pode ser construído do que não se sustenta.

Segundo o astrólogo Wladimir Barros, esse encontro inaugura um ciclo que se repete aproximadamente a cada 36 anos. “Esse é um período em que não há tanto espaço para adiamentos. O que é promessa e preparação têm maiores chances de aparecer na prática”, afirma.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

A presença de Áries intensifica esse processo. Associado à iniciativa, coragem e ação direta, o signo impulsiona decisões e reduz a tolerância à estagnação. O momento favorece quem está disposto a agir, mas também pode aumentar a impulsividade diante de situações que exigem mais clareza.

No campo coletivo, a tendência é de questionamento de crenças, discursos e modelos estabelecidos. Ideias sustentadas apenas na teoria tendem a perder força, enquanto ganha espaço o que se mostra coerente na prática. O período também pode trazer redefinições de liderança e maior cobrança por posicionamentos claros.

Leia mais

Imagem - Horóscopo (23 de fevereiro e 1º de março) aponta fase de sensibilidade e alerta para impulsos; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo (23 de fevereiro e 1º de março) aponta fase de sensibilidade e alerta para impulsos; veja previsão para os 12 signos

Imagem - Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (20 de fevereiro): caminhos se abrem com clareza e decisões ganham força

Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (20 de fevereiro): caminhos se abrem com clareza e decisões ganham força

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Individualmente, o cenário aponta para um confronto entre expectativas e realidade. Quem estiver desalinhado com os próprios objetivos pode sentir ansiedade ou frustração. Por outro lado, há fortalecimento para quem assume responsabilidade pelas escolhas e busca construir caminhos mais consistentes.

O momento também exige atenção aos excessos. A combinação pode levar a decisões impulsivas baseadas em ilusões ou expectativas irreais. Por isso, o equilíbrio entre razão e sensibilidade será fundamental para evitar frustrações.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

No trabalho, a tendência é de mudanças e recomeços, desde que baseados em clareza, ética e responsabilidade. Já nas relações, o período pede mais honestidade e diálogo, com possibilidade tanto de fortalecimento quanto de encerramento de vínculos que não fazem mais sentido.

Mais do que ruptura, esse novo ciclo representa amadurecimento. A fase convida a abandonar ilusões, assumir o protagonismo da própria vida e transformar intenção em atitude, equilibrando pressa e paciência na construção de caminhos mais sólidos.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão