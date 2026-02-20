Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:45
Dois meses após a morte de Peter Greene, as autoridades de Nova York divulgaram o laudo oficial que esclarece o que aconteceu. Conhecido por interpretar o vilão Dorian Tyrell em O Máskara, o ator morreu aos 60 anos em decorrência de um disparo acidental.
Segundo o Gabinete do Médico Legista da cidade, Greene sofreu um ferimento de bala na região da axila esquerda, que atingiu a artéria braquial. Desde o início, a polícia já havia informado que não havia indícios de crime, hipótese agora reforçada com a conclusão de que se tratou de um acidente.
O artista foi encontrado em seu apartamento, no Lower East Side de Manhattan, após um vizinho estranhar o fato de músicas natalinas estarem tocando por horas seguidas. Sem obter resposta ao bater na porta, ele acionou as autoridades. Com a ajuda de um chaveiro, os policiais entraram no imóvel e encontraram Greene caído no chão. Paramédicos constataram o óbito no local.
De acordo com relatos da imprensa local, havia sangue ao redor do corpo. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi um bilhete com a frase “Ainda sou um Westie”, referência a uma antiga gangue irlandesa-americana que atuou em Nova York nas décadas de 1960 a 1980.
Nascido em Montclair, Nova Jersey, em 8 de outubro de 1965, Peter Greene viveu o auge da carreira nos anos 1990. Além de “O Máskara”, ele também participou de Pulp Fiction, sob direção de Quentin Tarantino, contracenando com nomes como John Travolta e Uma Thurman.
Peter Greene
Seu agente, Gregg Edwards, lamentou a perda e descreveu Greene como um ator intenso e perfeccionista. Apesar da fama de temperamental, era visto como alguém profundamente dedicado ao trabalho. “Ele lutou contra seus demônios”, afirmou o representante, em referência às dificuldades pessoais enfrentadas pelo artista ao longo da vida.
A trajetória de Greene foi marcada por desafios. Ele deixou a casa da família ainda na adolescência e cresceu nas ruas de Nova York antes de conquistar espaço no cinema. Durante o auge da fama, precisou lidar publicamente com a dependência química, chegando a ser preso em 2007 por posse de drogas.
Até seus últimos dias, o ator seguia envolvido com novos projetos. Estava cotado para integrar o elenco de um thriller independente intitulado “Mascots”, ao lado de Mickey Rourke.