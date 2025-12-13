Acesse sua conta
Peter Greene, ator de Pulp Fiction e O Máscara, é encontrado morto aos 60 anos

Ator americano ficou conhecido por interpretar vilões e personagens com mentes sombrias; corpo foi localizado nesta sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 15:11

Peter Greene
Peter Greene em Pulp Fiction Crédito: Reprodução

O ator Peter Greene, conhecido por viver vilões em importantes filmes dos anos 90 como Pulp Fiction e O Máscara, foi encontrado morto aos 60 anos. O corpo foi localizado sexta-feira (12) no apartamento do famoso em Nova York, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas por seu empresário Gregg Edwards ao New York Daily News. A causa da morte não foi divulgada. 

Edwards informou que uma verificação de bem-estar foi realizada no local após vizinhos relatarem música tocando no apartamento de Greene por mais de 24 horas. O empresário afirmou ainda que teve contato com o ator no início da semana e que o corrido foi "inesperado". 

Nascido em Montclair, Nova Jersey, Greene começou a carreira na TV e estreou no cinema em 1992, no filme Laws of Gravity, ao lado de Edie Falco. Em seguida, ele entrou para a história do cinema ao interpretar Zed, o segurança sádico do filme “Pulp Fiction” (1994), clássico de Quentin Tarantino.

No mesmo ano, o ator se destacou no papel do vilão Dorian Tyrell em "O Máscara", protagonizado por Jim Carrey,. O artista de Hollywood teve uma carreira marcada por personagens intensos e de mentes sombrias. A maldade velada e a personalidade violenta foram interpretadas por Greene de maneira única. 

