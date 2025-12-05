Acesse sua conta
Ator de 'Emily em Paris' e 'Gossip Girl' é preso por tráfico de drogas

Jeremy Harris foi detido no Japão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 21:33

Jeremy Harris
Jeremy Harris Crédito: Reprodução

O ator e dramaturgo americano Jeremy Harris, de 36 anos, conhecido por produções como “Emily in Paris” e “Gossip Girl”, foi preso no último dia 16 de novembro, no Aeroporto e Naha, na ilha de Okinawa.

O artista foi detido com 0,78 gramas de droga cristal com narcótico sintético MDMA na bolsa, de acordo com um porta-voz da Alfândega Regional de Okinawa. A informação foi divulgada pela Reuters.

Jeremy Harris

Jeremy Harris por Reprodução
Jeremy Harris por Reprodução
Jeremy Harris por Reprodução
Jeremy Harris por Reprodução
1 de 4
Jeremy Harris por Reprodução

No entanto, Harris foi preso inicialmente sob suspeita de violar a Lei de Controle de Narcóticos e Psicotrópicos do Japão. O ator permanece sob custódia.

Harris tinha chegado a Okinawa para fins turísticos, viajando da Grã-Bretanha via Taiwan, onde fez uma escala, de acordo com o porta-voz da alfândega. Okinawa é um destino turístico popular, a cerca de 1500 km do sudoeste de Tóquio, conhecido por sua praias e bases militares americanas.

O Japão mantém leis rigorosas contra drogas, com penas severas para posse e contrabando. O país tem regulamentações rígidas sobre narcóticos entre as nações desenvolvidas, onde até as pequenas quantidades de substâncias ilegais resultam em processo criminal.

Harris também é famoso por escrever a peça “Slave Play”, sucesso na Broadway. Escrita em seu primeiro ano na faculdade de teatro de Yale, a produção quebrou o recorde de indicações ao Tony, o Oscar do teatro. Ele também coproduziu quatro episódios da segunda temporada da série “Euphoria”.

