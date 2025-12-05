DETIDO

Ator de 'Emily em Paris' e 'Gossip Girl' é preso por tráfico de drogas

Jeremy Harris foi detido no Japão

O ator e dramaturgo americano Jeremy Harris, de 36 anos, conhecido por produções como “Emily in Paris” e “Gossip Girl”, foi preso no último dia 16 de novembro, no Aeroporto e Naha, na ilha de Okinawa.

O artista foi detido com 0,78 gramas de droga cristal com narcótico sintético MDMA na bolsa, de acordo com um porta-voz da Alfândega Regional de Okinawa. A informação foi divulgada pela Reuters.

No entanto, Harris foi preso inicialmente sob suspeita de violar a Lei de Controle de Narcóticos e Psicotrópicos do Japão. O ator permanece sob custódia.

Harris tinha chegado a Okinawa para fins turísticos, viajando da Grã-Bretanha via Taiwan, onde fez uma escala, de acordo com o porta-voz da alfândega. Okinawa é um destino turístico popular, a cerca de 1500 km do sudoeste de Tóquio, conhecido por sua praias e bases militares americanas.

O Japão mantém leis rigorosas contra drogas, com penas severas para posse e contrabando. O país tem regulamentações rígidas sobre narcóticos entre as nações desenvolvidas, onde até as pequenas quantidades de substâncias ilegais resultam em processo criminal.