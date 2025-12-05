Acesse sua conta
Anitta se manifesta sobre polêmica com Melody: 'Não agiu de forma respeitosa'

Melody foi cortada da faixa 'Fala Quem É' do EP Ensaios da Anitta por divulgar trecho sem autorização

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 21:21

Anitta e Melody
Anitta e Melody Crédito: Reprodução

Anitta se manifestou sobre a polêmica envolvendo Melody. A cantora teen foi cortada de uma faixa do EP Ensaios da Anitta com participação de Marina Sena e Pabllo Vittar após divulgar um trecho da canção sem autorização no programa "De Frente com a Blgueirinha". Na declaração, Anita negou qualquer briga entre elas, mas defendeu que Melody não agiu de forma “respeitosa”.

O posicionamento da Girl From Rio foi durante uma live no Instagram: “Vocês tão todos perguntando porque a Melody saiu da música… A música foi gravada há 2 anos e eu queria que fosse um hino com muitas mulheres e tal”, começou dizendo Anitta.

Apesar da vontade de ter Melody no projeto, ela ressaltou que sempre segue as regras e a organização necessária em um feat.“Eu sou muito organizada com esse negócio de feat [parceria], eu não falo a coisa dos outros artistas antes de combinar, acho que tem que ter o combinado (…) Eu tenho essa responsabilidade, esse respeito quando vou gravar alguma coisa com alguém. Não tem problema nenhum só não combina a forma de trabalho mesmo, entendeu?”, afirmou. 

Por fim, Anitta negou qualquer briga com Melody, mas manteve sua palavra: “Não tenho nada contra a Melody também, acho que cada um tem seu estilo de trabalho. Tá tudo certo, cada um com seu estilo, é só porque não é o estilo que eu costumo trabalhar (…) Não acho tão respeitoso quando você vai, fala as coisas sem ter esse combinado, não é como eu costumo trabalhar.”

Relembre polêmica

Durante sua participação no programa De Frente com Blogueirinha, Melody reproduziu um trecho da música Fala Quem É, parceria de Anitta com Marina Sena e Pabllo Vittar. A jovem também faria parte da faixa, que integra o EP Ensaios da Anitta, mas acabou excluída do projeto, o que veio à tona quando Anitta publicou o teaser oficial da canção.

A exposição descumpriu regras da gravadora Universal Music, responsável pelos lançamentos de Anitta no Brasil. De acordo com a empresa fonográfica, ela antecipou etapas importantes do processo e por isso sua participação precisou ser suspensa da canção.

Tags:

Música Anitta Polêmica Melody

