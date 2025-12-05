CONFIRA

Virginia impressiona ao mostrar chocotone luxuoso de mais de R$ 5 mil

Influenciadora compartilhou detalhes do pedido que recebeu de confeiteiro famoso

Doce foi feito por confeiteiro dos famosos Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia impressionou os seguidores nesta sexta-feira (5), após exibir um chocotone, versão de chocolate do panetone, em uma versão gigante, através dos Stories do Instagram.

“Bom, o tamanho deste chocotone! É perfeito. Olha a beleza disso! Vocês estão conseguindo entender o tamanho disso aqui? É muito pesado, não consigo levantar. Nossa Senhora, meus braços! Que perfeição. Estou chocada”, disse Virginia no vídeo. A influenciadora chegou a fotografar uma selfie com a iguaria, para guardar de recordação, segundo ela.

A obra de arte em forma de doce foi feita por Denilson Lima. “Nada aqui é por acaso. Tudo é feito à mão, com paciência, precisão e sentimento. Um Panetone que encanta e emociona”, escreveu na legenda da foto em que aparece o doce.

O chocotone de 20 kg é coberto por chocolate branco belga, trabalhado como uma escultura, recheado com caramelo flor de sal, creme de macadâmias crocante e macadâmias caramelizadas ao mel. O valor do doce é R$ 5.900.